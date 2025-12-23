阿信重摔仍提他 朱孝天冷回「場面話」！網見對話全怒了

五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民在上海合體舉辦演唱會，不忘提到未能到場的朱孝天。（圖／翻攝自相信音樂臉書、朱孝天微博）





五月天阿信與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民在上海舉辦《F✦FOREVER恆星之城》演唱會，沒想到22日最終場阿信意外跌落舞台，所幸並無大礙。在隨後的talking環節，阿信逐一點名感謝的人，甚至提到不在場的朱孝天，「我會繼續努力著，將所有你們想念的人、事、物，也許有一天能給你們更完美的青春的售後服務。」

阿信這番話，讓許多粉絲紅了眼眶，有網友在朱孝天的粉絲群提及這件事，本人則冷冷回應，「他說了好幾次了，可是我這邊沒有收到任何消息…場面話，聽聽就算了吧。」回應曝光後，立刻掀起網友討論。

朱孝天認為阿信是在講場面話。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，還有人在朱孝天社群平台PO出阿信表演的照片，朱孝天卻回「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎？」網友看完後直呼「這情商！真不適合做公眾人物」、「給你體面，真的是一點都不要啊」、「一個怎麼哄都哄不滿意的情緒價值黑洞是最可怕的存在」。

粉絲上傳阿信表演的照片，朱孝天也回應了。（圖／翻攝自微博）

粉絲上傳阿信表演的照片，朱孝天也回應了。（圖／翻攝自微博）



