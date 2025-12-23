阿信重摔再發聲：腦袋沒壞！揭「替補朱孝天」原因 萬網哭爆喊暖心

娛樂中心／李紹宏報導

五月天阿信近日促成傳奇天團「F4」重聚，於上海連辦4場演唱會。不料，22日最終場，阿信在演唱〈派對動物〉時意外踩空跌落2公尺高舞台，所幸沒有大礙，更起身感謝缺席的朱孝天。今日上午，阿信在臉書發文，坦言一個月唱了22場，仍堅持填補舞台缺席的角落，是不忍心讓F3獨自承受壓力，更不願讓守候20年的歌迷落空，也將這場「流星群」的重聚，轉化為歌迷心中的「恆星之城」，讓粉絲淚讚。

阿信在臉書上深情寫下，首先感謝柴智屏與F3（排除缺席的朱孝天）的邀請，才能夠舉辦這場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。

他坦言，這一個多月來行程滿檔，已連唱22場演唱會，但為了這4個夜晚，用盡所有「夾縫中的時間與能力」練習。阿信感性表示，之所以決定站上這個本屬於F4的舞台，是因為不忍心看著四面台空著一角，更不忍讓言承旭、周渝民、吳建豪三人獨自承受壓力，決定拚盡全力圓滿這場期待了20年的夢。

此外，阿信對全場歌迷深情告白，提到2025年或許並非每個人最好的一年，但F4出現的那年，絕對是大家青春裡最夢幻的一刻。他細數台下歌迷從畢業、戀愛到成家立業的成長歷程，動容寫到，「當年我們都是青春的流星群，如今你們都是發光發熱的恆星體」，也感謝大家齊聚這座「恆星之城」。

不過其實阿信在演唱會中有突發意外，他唱到《派對動物》時，不慎從2公尺高舞台跌落，讓粉絲相當牽掛；所幸阿信堅強起身，完成演唱，還感謝未出席的朱孝天，讓網友大讚很給面子。後來，阿信不忘在臉書提到跌倒情況，幽默寫下，「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」，讓一票人笑翻。

而這份阿信親自促成的「青春禮物」，成功讓萬名粉絲在淚光中重回最好的時光，被網友譽為演唱會史上最體面的告白，「你已經做得很好了，大笨蛋」、「我們都要把自己照顧好，好嗎！休息很重要」、「你對我們來說很重要很重要，謝謝你讓我們知道人生的美好」、「有些時候聽到不是歌，而是一種回憶，好像透過歌曲和畫面可以回到以前一樣」、「阿信你真的很棒」。

