阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面

周渝民（左起）、吳建豪、言承旭、阿信在上海舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會。相信音樂提供



「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」

阿信昨摔落後不顧手傷仍繼續回到舞台演唱，還向F3索吻，事後報平安：「史上第1個集全F3的吻的男人，謝謝大家關心，醫院檢查一切平安，我愛你們大家！」

廣告 廣告

朱孝天日前親上火線還原「被退出F4」始末。翻攝朱孝天微博

今阿信再發文感謝言承旭、吳建豪、周渝民和當年拍攝《流星花園》的柴智屏，「也感謝暫時未能赴約的Ken（朱孝天）」。他說：「我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力為你們呈現最完整的風景。」

身經百戰的阿信坦言這1個多月唱了22場演唱會，「為了這4個夜晚，我確實用盡夾縫中所有時間與能力，但我必須說我很開心，更是榮幸」。對於有人說他因為是相信音樂的老闆，當然要自己站出來補位，但他澄清：「我想說，我不是老闆，我只是對於音樂、對演出有著無比熱情、固執的傢伙。」

而阿信說會回應F3的熱情邀請，站上這個本屬於他們的舞台，「是因為我不忍心讓這四面台始終空著一個角落，不忍心讓他們3人獨自承受所有壓力，更不忍心讓等待了20年的你們落空」。

更多太報報導

鍾瑶逼哭書迷驚見這一幕 許願錢多事少離家遠

「TRASH」葵剛裸身入鏡 35歲生日分裂9P

陳仙梅降齡回歸8點檔 砸10萬做醫美