阿信重摔親曝傷況！合體F3開唱「向朱孝天道謝」 1用詞網大讚：很體面

娛樂中心／林昀萱報導

五月天阿信合體言承旭、吳建豪、周渝民開唱並感謝朱孝天。（圖／相信音樂提供）

五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。22日迎來最終場卻爆發驚險插曲，4人演唱歌曲〈派對動物〉時，阿信意外踩空跌落約2公尺高舞台，嚇壞全場歌迷。好在他很快恢復狀態回到台上並提起朱孝天，一段真摯的話語被網友大讚「很體面」。

阿信與「F3」合唱〈派對動物〉，全場氣氛嗨到高點。現場畫面中，只見阿信在舞台上來回遊走、親切與歌迷互動，卻一時未注意腳下舞台，先是踩空踉蹌，下秒重心不穩，整個人以背部重摔落地。全場尖叫聲四起，言承旭、周渝民、吳建豪及工作人員也都立刻趨前關心。稍作休息後，阿信再度回到舞台向粉絲報平安，幽默自嘲：「我剛才我也不知道我失憶了，為什麼五月天少一個人。」就怕粉絲擔心，阿信事後也在社群平台強調「我很好>v

阿信逐一點名感謝言承旭、周渝民、吳建豪與柴智屏，最後感謝朱孝天（圖／相信音樂提供）

這場演唱會除了阿信跌落的意外受到討論，阿信在talking環節中，一段真摯又動人的話語也引起熱議。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess）以及當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更提到無法到場的朱孝天（Ken）表示：「也感謝暫時未能赴約的Ken」、「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，用「暫時」一詞形容也讓網友大讚這是「阿信式的善良」、「很體面」。

