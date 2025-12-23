阿信重摔4字曝傷況！親揭「合體F3」關鍵：不忍心

娛樂中心／王靖慈報導

F4與五月天阿信在12月19日至22日在上海舉行「F✦FOREVER 恆星之城」演唱會，然而阿信不小心在舞臺上踩空，跌下臺的畫面嚇壞在場所有粉絲，甚至吳建豪等人也表演至一半就立刻衝上前查看。今（23）日一早阿信隨即在社群上感謝大家關心，並表示已到醫院檢查「一切平安」。





阿信重摔再發聲：我腦沒摔壞！ 「3個不忍心」揭替補朱孝天上場原因

阿信（左圖左）跌下舞台後，忍痛回台繼續表演，甚至還向吳建豪（左圖右）、周渝民（右圖右）索吻。（圖／翻攝自「ashin_ig」IG）

阿信22日在與言承旭、吳建豪、周渝民一同演唱時，意外跌下2公尺高舞台，導致在場的所有人都相當緊張，不過阿信迅速整理狀態，仍敬業的忍痛表演完歌曲，甚至還向「F3索吻」，引發尖叫聲。阿信23日透過IG發文回應，首先感謝大家的關心，並表示自己已經於醫院檢查過了，稱「一切平安」，甚至還在留言區以幽默口吻安撫粉絲：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好」。

阿信發長文透露心境。（圖／翻攝自「ashin_ig」IG）

阿信在文中也對未能前來的朱孝天也表達感謝，坦言：「我知道這不是所有人最期待的畫面，我會繼續努力，為你們呈現最完整的風景。」並提到自己最近一個多月已唱了22場演唱會，為了這4晚他用盡所有時間與能力，站上本屬於F3的舞台是出於自己思考過的決定，「我不忍心讓這四面台始終空著一個角落；不忍心讓他們三人獨自承受所有壓力；更不忍心讓等待了20年的你們落空」，想把此次演出視為回饋粉絲的禮物，語氣非常溫暖。

留言區的粉絲們紛紛為阿信打氣。（圖／翻攝「ashin_ig」IG）

貼文一出後，許多粉絲也紛紛向阿信喊話：「你是最棒的」、「謝謝你的堅持和付出」、「已經很完美了，你們超棒的！」、「你是我心中最好最棒的人」，也有粉絲心疼表示：「沒事就好，好好休息好嗎」、「拜託好好休息，照顧自己才是對我們最好的」、「謝謝你總是給我們最好的，現在還欠一樣，請照顧好自己，健康平安就最好了」。









原文出處：阿信「合體F3」親回4字傷況惹哭粉！「3個不忍心」揭替補朱孝天開唱內幕

