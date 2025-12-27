阿信重返五月天！持槍警察戒備緝毒犬巡邏 台中開唱維安全面大升級

記者鄭尹翔／台北報導

五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中場於今（27）日晚間正式登場，為迎接這場橫跨至2026年的大型音樂盛事，台中市警方全面升級演唱會維安層級，高規格部署引發關注。稍早警方釋出維安畫面，不僅出動保大特勤霹靂小組荷槍實彈巡守，刑大偵爆犬與防爆人員也同步進駐場館，對洲際棒球場內外進行地毯式安全檢查，全力確保歌迷安全。

五月天台中開唱，警方全面戒備。（圖／翻攝自臺中TCPB波麗士 臉書）

台中市警察局表示，早在12月25日即提前啟動演唱會安全機制，並於場館進行實戰化緊急疏散演練，從入場安檢、人潮動線規劃，到突發狀況應變處置，全面提升警戒標準。此次維安行動整合保大特勤、刑大偵爆犬與刑事局防爆小組聯防，確保演唱會期間零死角守護。

警方也特別引用五月天經典歌曲〈最重要的小事〉歌詞暖心喊話：「全心守護你，就是這一刻最重要的事。」並以〈倔強〉精神堅守每一道防線，希望讓所有歌迷能安心聽歌、平安回家。相關貼文曝光後，不少粉絲湧入留言感謝警方辛勞，直呼「有你們在，演唱會更安心」。

除維安部署外，台中市警局同步公布演唱會期間交通管制措施。一般場次（12月27、28日、1月1、3、4日）自當日下午14:00起管制至凌晨00:00；跨年場12月31日則自16:00管制至隔日凌晨02:00。管制路段包含四平路、洲際路、豐樂一街、洲際一街及崇德十九路，警方也提醒機車禁止停放人行道，將加強取締違規。警方呼籲民眾多利用大眾運輸與接駁車前往會場，避免交通壅塞，共同為五月天台中演唱會打造一個安全、順暢又難忘的夜晚。

