阿信開唱摔落2米舞台！吳建豪暖舉曝光 釣出他親回應

阿信摔落舞台親自報平安，吳建豪當下暖舉曝光。（資料圖／相信音樂提供）

天團五月天主唱阿信日前合體言承旭、吳建豪、周渝民，在上海連開4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會，未料，22日演出途中，阿信突然從2公尺高的舞台摔落，還疑似手部有擦傷，引起全場震驚。不過，阿信事後發文報平安，更大讚吳建豪的暖舉。

阿信23日凌晨在社群轉發演唱會影片，只見他身穿粉色表演服，從舞台下走回台上時，吳建豪立刻衝上前關心，並在他左臉頰親吻，沒想到阿信看到一旁的周渝民，竟也向周渝民索吻，周渝民猶豫一下才親上去。後來畫面切換到阿信與言承旭，阿信原本與其他夥伴有說有笑，結果言承旭下秒衝上來親吻，讓阿信頓時手足無措，發文笑說：「史上第一個集全F3的吻的男人。謝謝大家關心！醫院檢查一切平安，我愛你們大家！」

廣告 廣告

另外，有網友分享另一個視角，是阿信摔落舞台時，吳建豪一個轉身驚覺不對勁，就立刻飛奔上前查看情況，但可能是舞台太滑，吳建豪也差點跌倒，引來網友心疼：「Vanness這個飛奔也是差點跌倒（友情第一時間趕來，感動」。想不到意外釣出阿信留言回應：「（吳建豪）太暖了，太帥了」，更玩哏吳建豪演出戲劇《下一站，幸福》的台詞，「光晞不能捐（血），但不能不追蹤吧」，大讚對方隨機應變的暖舉。

其實阿信12月15日完成在大陸廣州的8場五月天演唱會後，原定還有27日開始的台中演唱會，但中途又為了「F3」趕赴上海連續開唱4天，加上他今年已年過半百，不免引人擔憂身體的負荷量，連吳建豪事後也留言關心：「很高興你沒事，你的敬業精神無人能及。好好休息，希望我們很快能再次同台演出，上帝保佑你，兄弟！」

更多中時新聞網報導

抗癌提升免疫力 痛要勇敢說出口

2025十大娛樂新聞回顧》劉品言嫁連晨翔喜獲千金

范冰冰鼻涕也有戲 導演誇「流得很夢幻」