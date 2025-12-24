阿信開唱跌舞台傷 劉若英親燉豬腳麵線幫補身

中國 / 綜合報導

五月天的主唱阿信，跟F4三名成員在上海開唱，不慎跌落舞台摔傷，好友劉若英得知後，也親自為他下廚補身體。

阿信在社群PO出照片，說感謝劉若英在第一時間，送上一大鍋清燉豬腳麵線，除了能幫他補足精氣神，也有去霉運的說法。而劉若英在發文時，也特別點名阿信，要他記得安全、健康、平安永遠是最重要的，要先顧好自己再照顧別人。

