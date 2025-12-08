阿信開直播與粉絲互動 吳建豪現身破「爆瘦健康不佳」流言

阿信昨直播分享製作《恆星不忘Forever Forever》心情，吳建豪秀出超大肌肉打破爆瘦生病謠言。（翻攝網路）

五月天主唱阿信以音樂總監身分，推出言承旭、周渝民及吳建豪和周杰倫聯手合體推出新歌《恆星不忘Forever Forever》，MV上線短短2日，YouTube點擊已迅速飆破千萬次，掀起話題！ 阿信昨晚（12月7日）開直播與粉絲互動，吳建豪還驚喜現身破除暴瘦、健康欠佳流言。

阿信在直播說，也一解外界F4三缺一的疑惑，他強調「不會放棄最完整的陣容，會堅守音樂總監部分，因為也有人說我竟然狠心丟下團員去參加偶像團體，五月天還是繼續創作巡迴。」

他也分享，在這次單曲推出，除了演出，還做了蠻多幕後工作，「這次跟三人合作，是很特別的感受，大家認為他們是偶像、演員，但他們的聲音很有魅力，除了Forever Forever也還會釋出幾首全新創作包括我的、 VanNess的、甚至四人的創作。」也預告未來四人合體的可能。

吳建豪驚喜現身一起直播。（翻攝網路）

直播中，吳建豪亦驚喜現身，看起來氣色頗佳，粉碎早前「瘦到見骨」的流言，阿信也問他平常到底吃什麼?因為「太瘦了，被以為相信音樂伙食不好」，吳建豪說，每次排練時多半吃一些輕食，但連續跳5、6個小時，就會是現在這個狀態。吳建豪聽到爆瘦這個話題，忍不住在鏡頭前刻意秀出結實手臂肌肉。他強調身材健康維持是責任感，也透露接下來演唱會會是四面台，所有表演都要全方位照顧到四面的粉絲。阿信還開玩笑說，因為難免屁股會面對觀眾，要他屁股加強鍛鍊。兩人也透露吳建豪寫了一首英文歌，描述此刻心情，讓阿信非常驚喜立刻收錄，也宣告演唱會倒數計時。

