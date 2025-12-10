阿信「朱孝天開嗆前夕」吐沉重心聲！F4吳建豪太暖心…1舉動被狂讚

娛樂中心／綜合報導

男團「F4」睽違多年合體，言承旭、吳建豪、周渝民正式回歸華語樂壇，卻因為獨缺朱孝天引發熱議。就在朱孝天8日發聲開嗆相信音樂前夕，促成F4重聚的重要推手、五月天阿信也與吳建豪連線直播；身負重任的他在鏡頭前略顯沉重，表示希望不會辜負「F3」對自己的期待，而吳建豪聽聞後第一時間反應，也讓大批網友直呼暖心。

吳建豪（左）暖心安慰阿信（右）獲得好評。（圖／翻攝自吳建豪、阿信IG）

阿信為重新集結青春回憶，花費2年才終於促成F4合體；如今更親自操刀F3新歌並擔任演唱會統籌，將於上海站與他們同台演出，壓力可想而知。吳建豪坦言，從沒想過在五月天演唱會後還有更多合作機會，對此相當期待，阿信則語氣沉重表示「我自己也希望，我不要辜負你們三位對我的……」。

阿信（右1）找來周杰倫（中）為F3創作新歌，更擔任演唱會靈魂人物。（圖／相信音樂提供）

然而話音未落，吳建豪便急忙打斷「Stop, shut up, no way, no way」，要阿信別再這麼說，接著暖心安慰：「我才要加油，我要唱你寫的歌，你寫的歌也不簡單。」此話一出，直播氣氛瞬間輕鬆許多，網友狂讚「Vanness（吳建豪）這樣超棒，我今晚直接被圈粉」、「吳建豪人品真好，知恩圖報，不自滿不驕傲」、「謝謝Vanness的溫暖，阿信的壓力真的很大」。

