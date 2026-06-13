阿信、翁立友竟同歲？醫揭50歲不老關鍵：全靠這5點

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五月天主唱阿信在12月6日迎來50歲生日，出道26年來外表幾乎沒有歲月痕跡。粉絲驚訝發現他與台語歌王翁立友同年出生，網友更比對外型，驚呼「以為翁立友是長輩！」有醫師指出，阿信的凍齡不僅是基因優勢，更多的是靠「後天努力」，並進一步分析了阿信維持年輕的5大關鍵祕密。

震驚全網！阿信與翁立友的「50歲」對決

阿信自1997年出道至今，無論是獨特嗓音還是舞台上活力四射的跑跳模樣，都讓人難以聯想到他已經50歲。當網友發現他與形象成熟穩重的翁立友同樣50歲時，巨大的反差感讓「衝擊」成為熱門話題。

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面對網友的驚訝，翁立友本人也在今日（12/12）受訪時大方回應，「他（阿信）怎麼看起來那麼年輕！」不僅不介意被比較，反而大方稱讚對方狀態保持得極好，展現歌王氣度。

醫師解析：阿信看起來像少年的5大關鍵

為什麼有些人就是比較耐老？台北市北投健康管理醫院肝膽腸胃科、肥胖症醫師梁程超分析，阿信之所以能維持逆齡狀態，主要歸功於以下5個優勢：

臉部結構與膠原蛋白：

顯年輕的首要條件是臉部結構支撐良好，梁程超指出，若膠原蛋白流失慢，且臉部脂肪分布均勻，臉蛋就不會過度凹陷或鬆弛。阿信臉部飽滿，結構緊實，是視覺年齡小的關鍵。



皮膚狀態優異：

少皺紋、少斑點的皮膚直接反應了健康的年齡感。阿信在防曬工作、規律飲食與充足睡眠上應下足了功夫，他的良好的生活習慣成功延緩了皮膚老化。



體態與體脂控制：

中年男性最怕發福或出現「大叔感」。阿信的體重與體脂控制得宜，身形沒有走樣，加上沒有腹部肥胖問題，自然顯得比同齡人年輕。



精神狀態與活力：

心態會投射到外表。阿信在舞台上的肢體語言充滿活力，沒有老態龍鍾的感覺。加上長期從事音樂創作，大腦保持高度活化，這也是保持年輕氣場的秘密。



壓力荷爾蒙調節：

藝人工作高壓，若體內皮質醇（壓力荷爾蒙）過高容易加速老化。阿信能維持現狀，代表他的抗壓性極佳，情緒調節能力好，避免了壓力帶來的生理傷害。

台語歌王翁立友和阿信同為50歲，他大方稱讚阿信看起來很年輕。（圖/翻攝自翁立友臉書）

基因還是後天努力？演唱會背後的魔鬼訓練

很多人認為這是「基因中樂透」，但梁程超強調，後天努力才是關鍵。一場五月天演唱會動輒3小時，需要極強的心肺功能與肌耐力，這絕對不是靠天生體質就能撐住的。

為了應付頻繁巡演，阿信背後一定有規律的有氧運動與體能訓練。梁程超認為，高度自律的生活作息、飲食控制與睡眠管理，才是讓他撐起「凍齡」的真正原因。

年過半百如何凍齡？一般人必做的3大保養核心

一般人也能透過正確方法延緩老化。梁程超建議，年過50歲的族群若想凍齡，必須掌握3大核心：

代謝管理：

代謝良好才能避免三高找上門，這需要靠飲食、運動和充足睡眠來實現。





皮膚防護：

除了規律生活，適度防曬非常重要，紫外線是加速皮膚老化的元兇。





荷爾蒙維持：

男性需維持睪固酮，女性需維持雌激素，這同樣需要透過運動與均衡飲食來達成，有助於保持精氣神。

50+族群必看！抗糖化飲食與肌力訓練是逆齡祕訣

針對50歲後的人，梁程超給出兩點對抗衰老的具體建議：

搶救肌肉量，50歲後肌肉流失速度加快，是老化的主因。建議每周至少進行兩次共150分鐘的重量訓練，把肌肉練回來。肌肉不僅能支撐體態，還能促進代謝與荷爾蒙分泌。



飲食上除了補充足夠蛋白質養肌肉，更要減少含糖食物與精緻澱粉。攝取過多糖分會產生「糖化終產物（AGEs）」，導致膠原蛋白變硬、失去彈性，皮膚就會鬆弛、蠟黃。想跟阿信一樣凍齡，就從戒糖開始。

◎ 圖片來源／翻攝自阿信臉書．翁立友臉書

◎ 諮詢專家／梁程超醫師

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