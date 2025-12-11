阿信、翁立友竟都50歲 一票人震驚：吃防腐劑嗎

翁立友與阿信今年都50歲。（圖／翻攝自翁立友、相信音樂臉書）





台灣天團五月天主唱阿信（陳信宏）6日迎來50歲生日，當日上萬名粉絲湧入大灣區文化體育中心體育場為阿信慶生，一名網友分享冷知識，阿信與台語歌手翁立友同樣50歲，讓許多網友相當震驚。

有網友在社群平台發文分享，阿信和翁立友今年都50歲，讓許多網友相當驚訝，紛紛表示「蛤！？阿信那麼大喔？！」、「我以為翁有5、60歲了…」、「是唱台語的感覺都比較老嗎」、「原來是大阿信七個月啊，我還以為是大七歲」、「阿信是有吃防腐劑嗎」，還有網友分享，香蕉哥哥比他們都還要大，今年51歲。

廣告 廣告

五月天出道至今26年，阿信、鼓手冠佑都已50歲，吉他手石頭今（11日）也迎來了50歲生日，吉他手怪獸與貝斯手瑪莎分別49歲與48歲，凍齡的外表讓許多粉絲不敢相信他們的年齡。

五月天團員，左起：瑪莎、怪獸、冠佑、石頭、阿信。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

五月天團員，左起：瑪莎、怪獸、冠佑、石頭、阿信。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

日前五月天在廣州舉辦演唱會，6日當天5萬張門票秒殺，粉絲們在場館高舉蛋糕造型玩偶為阿信慶生，更是有近萬名粉絲到唱外聽漏音，許多粉絲在社群媒體為阿信送上生日祝福，阿信也在社群感性表示非常感動。

在 Threads 查看



【更多東森娛樂報導】

●F3真的要唱了！「阿信加入成最強第4人」 售票時間曝光

●F4合體還有機會？朱孝天遭除名 阿信一句話埋伏筆

●朱孝天遭F4除名！首露面揭「被退出」內幕：高抬貴手吧

