阿信、言承旭合唱新歌 浪漫輕快曲風大噴少女心

（中央社記者洪素津台北11日電）台灣男團F4成員吳建豪、言承旭與周渝民和「五月天」阿信合體開演唱會，也有個人的solo表演，其中言承旭還和阿信演唱新曲「愛人啊」，浪漫輕快的曲風讓全場少女心大噴發。

吳建豪、言承旭、周渝民、阿信9日起在中國成都一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，根據新聞稿指出，除了4人合唱，也有個人的solo表演，吳建豪帶來6首全新創作，還邀請美國知名舞者藝術家Daniel Cloud Campos擔任藝術總監，打造出一場音樂配合舞蹈、造型及燈光的極致舞台。

周渝民除了獻上最新單曲「誰給我的勇氣」、「Tell Me Why」搶先聽外，還以劇中劇的方式將音樂舞蹈融入呈現，讓全場觀眾沉浸在故事氛圍中。

阿信則演唱「盛夏光年」、「乾杯」等歌曲，他說，「在舞台上我很害羞，但在音樂總是掏出自己的真心，一層一層剝開，讓你看清楚我所有的心」，也透露和言承旭、吳建豪、周渝民一起同台像是作夢一樣，「我以為跟他們合唱『流星雨』，過個偶像團體的癮就夠了，沒想到還跟他們開演唱會」。

言承旭則舞台瞬間化為一封「失眠信」寫下對歌迷的思念，「我覺得表達愛的方式有很多種，我總是希望心裡面愛不是用說的是用行動」；最後也和阿信合唱新曲「愛人啊」，浪漫輕快曲風，讓全場少女心大噴發，也作為2026年的新年禮物。（編輯：李淑華）1150111