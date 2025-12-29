阿信「跌進洞裡」也不離隊F3！言承旭招牌歌缺席內幕曝光

阿信（右起）率言承旭、吳建豪、周渝民日前在上海舉行《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會。相信音樂提供

言承旭、周渝民、吳建豪與五月天主唱阿信共演的「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，日前在上海梅賽德斯奔馳文化中心一連舉辦4場，場場掀起話題。最終場演出中，阿信不慎摔下舞台，更讓演唱會討論熱度持續延燒。

演唱會上，三位成員各自安排專屬的獨唱橋段，展現個人特色。周渝民手持酒杯深情演唱〈最特別的存在〉，氣氛溫柔動人；吳建豪則結合唱跳與彈吉他，展現全方位舞台魅力；言承旭則在獨唱前重現《流星花園》中送杉菜流星項鍊的經典畫面，並在台上含淚悼念病逝的大S，真情流露讓不少粉絲當場潰堤。

阿信日前在上海演唱會不慎跌落舞台。翻攝小紅書

不過，言承旭未選唱首張個人專輯主打歌〈一公尺〉，事後引發粉絲熱烈討論。網路甚至傳出該曲涉及版權官司，因此無法演唱。據《壹週刊》報導，該版權所屬的索尼音樂相關人士表示，〈一公尺〉並無任何官司爭議，倒是內部人士私下猜測，言承旭過去演唱該曲時，常因表現被網友放大檢視、甚至遭酸走音，或許因此選擇避開，免再引發爭議。

也有另一派說法指出，現今演唱會版權費用高昂，選歌需格外謹慎。先前陳嘉樺（Ella）在五月天演唱會合唱S.H.E經典歌曲〈五月天〉，相關影片上架後卻突然下架，傳出需額外支付高達人民幣200萬元（約新台幣900萬元）的版權費，影片才得以重新曝光。基於成本與風險考量，「F✦FOREVER 恆星之城」已購入《流星雨》專輯的使用版權，獨唱曲多選自該專輯。

F3與阿信日前在上海啟動新巡演。翻攝ashin_ig

至於在上海場意外跌下舞台的阿信，當時已公開表示將回歸五月天舞台，並留下「等待朱孝天歸隊」的伏筆。然而近日朱孝天再度透過網路發言爆料，讓彼此關係再掀波瀾，F4是否能真正全員合體，仍有不少問題待解。

另一方面，「F✦FOREVER 恆星之城」成都場將於1月9日開唱，演出名單仍有阿信，相隔五月天台中場演唱會最後一晚1月4日僅僅只有5天，邁向2026，阿信將繼續用盡「夾縫中的時間與能力」，讓「F✦FOREVER 恆星之城」的聲音再唱下去。



