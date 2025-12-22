阿信+F3上海合體靠它！F✦FOREVER演唱會幕後推手「必應」，年接千場展演營收新高，董座明年怎麼看

言承旭、吳建豪、周渝民，搭上五月天阿信，是近期華語歌壇最熱的話題，《F✦FOREVER恆星之城》年底將在上海舉辦4場巡演，幕後推手正是必應創造(6625)。 今年必應承接超過1千場展演，比去年900多場顯著提升，前11月營收突破38.3億元，全年營收可望突破42億再創新高。2025年前3季獲利3.6億、EPS達6.5元。展望2026年，必應董事長周佑洋說明，預計案量跟今年差不多。

具備軟硬整合能力的展演製作公司必應創造(6625)，今年受惠展演市場與大型專案增加，營運規模持續放大。必應創造前11月累積營收突破38.3億，全年可望突破42億元水準，再創歷史新高。



回顧必應創造營收成長軌跡，疫情後呈現爆炸性成長。2023年全年營收25.6億元、2024年衝到31.5億元，年增率23%，2025年前3季EPS達6.5元，累計前11月營收達38.3億。

YOASOBI、魔力紅、BLACKPINK 都是必應承接



必應董事長周佑洋表示，2025 年必應創造承接多組海外藝人來台演出的硬體統籌專案，包括YOASOBI台北小巨蛋、Maroon 5（魔力紅）、BLACKPINK高雄世運主場館、凱莉米洛（Kylie Minogue）高雄巨蛋、朴寶劍高流見面會、NCT DREAM台北大巨蛋、ZEROBASEONE台北小巨蛋等。



目前，2026年已公布之專案，包括華語天后鄧紫棋、嘻哈天團頑童MJ116、美國搖滾樂團OneRepublic、西城男孩在高流與管弦樂限定合作演出，以及日韓人氣團體ONE OK ROCK、King Gnu、i-dle、TREASURE等來台巡演，均由必應創造承接硬體統籌。

迎接F✦FOREVER復活 2026華語圈依舊熱鬧



必應創造2025年也承接多位華語歌壇藝人大型巡演，包含五月天、李宗盛、任賢齊、周華健、劉若英、陶喆、王力宏、孫燕姿、Energy、丁噹、麋先生、周深、李榮浩、張靚穎、王源等等。



「F✦FOREVER 恆星之城」在上海年底將有4場演唱會，後續場次仍待主辦規劃，迎接2026年，接下來還有A-Lin、李宇春等新巡迴演出也將由必應創造參與製作，持續炒熱華語歌壇的氣氛。



年接1千場展演，周佑洋：明年可望持平



今年，必應承接超過1千場的展演，比去年的900多場顯著提升。展望2026年，必應董事長周佑洋說明，預計案量跟今年差不多。



周佑洋補充，疫情以降的報復性演唱會熱潮，在今年3、4月就稍微看見轉折，因此預計2026年案量難再大幅提升，因此持平看待。不過，透過優化案源，譬如增加更多大型案場，仍可望讓毛利提高。

必應創造是台灣少數同時具備專業軟體製作與硬體設備整合能力的展演製作公司，服務範疇橫跨音響、燈光、視覺、舞台設計、軟體製作、硬體租賃及工程技術人力等展演整合領域，長期承接大型演唱會、頒獎典禮、企業活動及各式商業展演專案，深耕產業逾十年，目前員工人數已超過300人。





