阿信＋F3上海首唱！言承旭曬定情物悼大S 朱孝天回應超酸

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民和五月天主唱阿信組成「F♦FOREVER」昨(19日)起在19、20、21、22日在上海梅賽德斯-奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，昨是F3加阿信一起登台的首場演唱會，給足粉絲驚喜感，其中言承旭SOLO部分，他還拿出在《流星花園》中送給「杉菜」大S的項鍊，掛在望遠鏡上，用過去戲劇中的細節悼念大S。

F3加阿信的限定合體團體昨在上海首場，開場前就流出自稱是五迷送上的花籃，上面的卡面寫著：「Dear阿信，陳信宏，這才是你想加入的團吧？」虧阿信早就想加入F4已久。而四人合唱〈絕不能失去你〉、〈煙火的季節〉等更讓粉絲如癡如醉。

演唱會上也安排了讓F3 SOLO演唱的橋段，吳建豪現場表演彈吉他，周渝民唱了過去個人專輯的曲目〈Make A Wish〉、〈愛在愛你〉，阿信也演唱了〈突然好想你〉、〈乾杯〉，言承旭則唱了〈我是真的真的很愛你〉、〈愛人啊〉，最後4人合唱了〈恆星不忘Forever Forever〉、〈流星雨〉，為演唱會畫下完美句點。

而先前因合體問題公開嗆相信音樂高層的朱孝天，最近和太太現身尼泊爾走訪廟宇，並說：「身體的疼痛一點都阻止不了心靈的沉澱。」有網友特別到他社群網站曬出阿信的照片，開酸謝謝他「不合體之恩」，朱孝天反嗆：「不是我說，給你的偶像截張好看的圖有那麼難嗎？...」字字句句都非常尖銳。

