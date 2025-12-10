阿信50歲了！竟與翁立友同年 粉絲嚇壞：衝擊感超強

〔記者邱奕欽／台北報導〕五月天阿信6日迎來50歲生日，象徵正式邁入半百人生里程碑，粉絲社群一片祝福狂潮；令人意外的是，他竟然與以《我問天》走紅的台語歌手翁立友同歲，不少網友得知後瞬間驚呼，「完全看不出來」、「兩人完全不同世界」。

五月天主唱阿信以獨特唱腔、創作力及舞台魅力影響華語流行樂壇20多年，幾乎陪伴無數歌迷度過人生階段，如今步入50歲仍維持年輕氣態，在演唱會上跑跳自如，被粉絲讚「完全看不出實際年齡」。

相較之下，同樣滿50歲的翁立友，則以深情演繹台語歌，多年穩坐台語歌王地位，2人同歲的消息曝光後，網友紛紛留言驚嘆「時間魔法」差異，驚呼：「真的看不出來同歲」、「太衝擊了吧」、「衝擊感超強！」

不僅如此，有人更表示2人都是各自領域的重要存在，「不同音樂路線，但都是台灣的驕傲」，2位分屬華語樂壇與台語歌壇的重要代表人物，如今一起踏入50歲也意外引發跨圈討論，同時讓粉絲期待2位歌手未來的新作品與舞台。

