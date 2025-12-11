阿信50歲了！網一查「竟與翁立友同年」紛紛嚇喊：衝擊感超強

娛樂中心／台北報導

五月天阿信與台語歌王翁立友同齡。（圖／翻攝自臉書）

五月天阿信6日迎來50歲生日，象徵正式邁入半百人生里程碑，粉絲社群一片祝福狂潮；令人意外的是，他竟然與以《我問天》走紅的台語歌手翁立友同歲，不少網友得知後瞬間驚呼，「完全看不出來」、「兩人完全不同世界」。

阿信自1997年出道至今26年，仍保持著極佳的凍齡狀態，無論是獨特嗓音、創作才華，還是舞台上活力四射的跑跳模樣，都讓人難以聯想到他已屆知天命之年。然而，當網友發現他與形象成熟、專唱深情台語歌曲的歌王翁立友同樣50歲時，直呼「震驚的事實」。

網友一查發現五月天阿信與台語歌王翁立友同齡。（圖／翻攝自臉書）

眾人留言「蛤！？阿信那麼大喔？！」、「我以為翁有5、60歲了」、「太衝擊了吧！以為翁立友是長輩」、「阿信是有吃防腐劑嗎？」、「衝擊感超強！」。不僅如此，有人更表示2人都是各自領域的重要存在，「不同音樂路線，但都是台灣的驕傲」，如今一起踏入50歲也意外引發跨圈討論，同時讓粉絲期待2位歌手未來的新作品與舞台。

