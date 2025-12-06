阿信50歲生日狂送禮物！「影像界巨石強森」爆內幕驚喊：去做腦部斷層

〔記者陳慧玲／台北報導〕今(6日)是五月天主唱阿信50歲生日，終於也走到了「五十知天命」人生新階段，他狂到各社群「送禮物」，知名MV導演陳奕仁則爆料，阿信再次交給他不可能的任務，由於執行難度太高，陳奕仁忍不住開玩笑：「嗯，我個人是很建議他每年按時去做腦部斷層的。」

選在生日前一天，阿信昨天開心分享他與好友「周董」周杰倫共同創作，並與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民共同合唱的新歌《恆星不忘Forever Forever》，MV昨晚在YouTube上線，12小時內已有超過30萬次點擊，阿信到各社群發文寫道：「生日快樂給我，生日禮物給你。」網友開心說，怎麼會有壽星自己狂發「禮物」。

而曾為五月天執導《乾杯》MV獲得金曲獎最佳音樂錄影帶獎的金獎導演陳奕仁，在社群分享這次收到阿信「指令」，請他拍攝《恆星不忘Forever Forever》的內幕，由於主角集結天王周董、天團主唱阿信，還有昔日紅遍亞洲的F4其中三位成員，因此一開始陳奕仁對於阿信的邀請心想：「少在那邊胡言亂語了，你們五位哥是不會有時間拍的。」

對於這次拍MV的超級任務，陳奕仁形容是「華語區復仇者聯盟集結」，必須注意不能讓消息提前走漏，另外也談到過程中需「跨越三個時區，四組拍攝團隊同步運作，在五座城市拍攝五個硬擠出時間的大明星」。陳奕仁並透露，MV是在前天才進行拍攝5位大咖大集合對嘴，「一邊進行剪接，一邊上傳檔案火速後製」，終於順利完成這支受矚目的新歌MV。阿信笑說：「瑞安街馮迪索，影像界巨石強森，不可能的任務又被你變成可能了。」

