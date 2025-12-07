阿倫特在中國：思考作為精神的家園

（德國之聲中文網）揚聲器裡高聲地反復播放著一位藝術家的聲音。展廳裡擺放著一個房屋模型，大小相當於兩個鞋盒。模型沒有屋頂，門窗大開，對外界入侵毫無保護能力。這是在北京舉行的阿倫特(Hannah Arendt)逝世50周年展覽的一部分。它是對我們時代各種聲音持續不斷的一種隱喻嗎？還是指中國無處不在的監控與宣傳之下，個人空間的消失？人們可以有自己的詮釋。但繞不過去的是對阿倫特這位政治理論學家的思考：她對於人的描述——在事實與虛構之間迷失。

這一名為“星辰下”的展覽在歌德學院舉行。相較中國藝術文化界而言，這裡有更大的空間。策展人姚斯青表示，在黑暗的時候需要天上的星辰，而漢娜·阿倫特就是這樣一顆星辰，正如她的書作《黑暗時代的人們》中描繪的那些人一樣。所關乎的是精神上的獨立以及勇氣。

“漢娜·阿倫特的思想有一種治愈效果。她相信每個新生的人都有獨一無二的意義，或者給世界帶來新的東西，這帶來可能性。”策展人如此描述漢娜·阿倫特的關鍵意義。

阿倫特傳記中文版

哲學家托馬斯·邁耶（Thomas Meyer）有關阿倫特的傳記剛剛譯成了中文。數周前，他前往中國推介這本書。他去了多座中國城市，在大學演講。在北京歌德學院的一次活動上，他一本接著一本的給書簽名，有很多感興趣的年輕人前來。

托馬斯·邁耶說道：“我到中國以前沒有任何期待，而到了之後我感到很振奮，為那種開放的心態以及——怎麼說呢——那種切實可感的興趣以及有時那種深刻的體認度。此前我去拉美了兩周，去了烏拉圭、智利和阿根廷。單從提問和反映來說，我看不出任何區別。”

阿倫特逝世50周年之際，一本由中國研究阿倫特的學者編撰的合集出版。她的書作《艾希曼在耶路撒冷》、《極權主義的起源》在豆瓣上列出。德國記者君特·高斯與阿倫特的一次著名的談話，可在中國社交媒體上找到。

盡管如此：中國的審查十分嚴格。《極權主義的起源》不再新版。任何對體制的批評都是危險和被禁止的。許多人因此離開了這個國家。中國民眾已習慣於用暗語和隱喻來表達自己，以便至少能享有部分的思想自由並從中獲得力量。大學受到嚴格監控，托馬斯·邁耶演講前必須事先提交講稿。不過，他在講堂裡也有不少自由發揮。也涉及阿倫特關於極權主義的主要作品。

托馬斯·邁耶說道：“我們談的是歷史，是阿倫特，但同時雙方都知道，——這是我非常明確的印象——我們心照不宣地知道，我們談的究竟是什麼。”

內心的自由

一個壓制異見人士的政權，如何能夠容忍阿倫特呢？托馬斯·邁耶的回答很有意思。他認為，原因之一是，想知道對手怎麼想。自由民主的基礎究竟是什麼：“因為單從資本主義無法令人滿意地分析一個社會。”此外，中國的當權者顯然對於模糊性有一定的容忍度，這也是因為有足夠的自信：“這是政權能承受的彰顯強力的一刻。” 這個政權憑借其復雜的數字監控體系，可以將最微小的反抗扼殺在萌芽裡，將其息聲。但漢娜·阿倫特的思想如此深刻，涉及人存在的本質以及在世界上的自我定位，也涉及在不自由的外部世界裡保持內心的自由。至少可以這樣理解這些年輕的讀者：

“我們通過社交媒體聯絡，但這並非真正的對話。阿倫特所呼籲的是更多參與公共生活，在公共空間表達和交流，以此創造存在的空間和了解世界。我想，阿倫特最寶貴的是她積極的思維和樂觀。阿倫特將公共空間的思想帶入了現代。她重建了我們的熱情以及對於未來的信任。”

這被稱為“思考——作為精神的家園”。它所關乎的是一種立場，對於這個人們所生活、所無法改變的世界的立場。

