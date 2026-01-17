阿公上個廁所孫子不見了！4歲童偷搭捷運走失 暖心女警靠「汪汪隊」立大功

4歲男童獨自從圓山站搭捷運走失，熱心民眾發現通報警方，捷運女警在民權西路站安撫男童，並牽著男童順利找阿公。（翻攝畫面）

台北市一名4歲男童愛搭捷運，日前和阿公到捷運圓山站搭車，豈料，阿公去上廁所時，男童疑似一時好奇，竟自己到月台搭乘捷運往象山方向，途中有熱心民眾發現，在民權西路站帶著慌張的男童下車，通報協尋。捷運警察隊獲報到場處理，女警為了安撫男童，還用手機播放卡通《汪汪隊立大功》，同時聯繫是否有家屬焦急找人，終於讓祖孫順利團聚。

這起事件發生在12月27中午12點44分左右，捷運警察隊女警葉玲君在民權西路站執行守望勤務，接獲通報後趕到現場，發現有熱心民眾帶著一名走失的4歲男童。

根據警方了解，該男童因為喜歡搭乘捷運，外公帶到出門體驗，在圓山站要搭車前，外公想上廁所並叮嚀男童在外等候，但男童卻自行前往月台搭乘捷運往象山方向，有熱心民眾在車廂內方向男童獨自一人，帶著他在民權西路站下車，並至詢問處請求協助。

女警見男童有點慌張，詢問有沒有喜愛的卡通，男童回答「汪汪隊」，女警便利用手機播放《汪汪隊立大功》卡通安撫，同時通報捷運公司站務人員協助廣播，聯繫沿線各站是否有家長正在尋找走失的孩童，後來發現圓山站有男子焦急找人，確認是男童外公，女警隨即牽著男童搭車前往圓山站和外公團聚。

捷運女警葉玲君日前在民權西路站獲報，有男童走失，她用《汪汪隊立大功》卡通安撫男童情緒，並協助找到男童的外公。（翻攝畫面）

捷運警察隊呼籲，民眾攜帶孩童搭乘捷運時，務必隨時留意孩童動向，以免走散或發生危險。建議可於隨身物品上放置聯絡資訊或配戴親屬聯絡名牌，如不慎與家人走失，可就近向捷運站務人員求助，或撥打110報案，捷警接獲通報將立即趕赴現場，以維護旅客的安全。

