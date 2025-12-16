阿公下面癢「妹妹提醒要治療」！醫師一看驚：滿滿銀白雪花蟲卵

泌尿科醫師顧芳瑜時常在網路上分享看診相關趣聞，近日他表示，有名阿公下面癢，找妹妹時，對方急勸他看病。結果阿公褲子一脫，顧芳瑜直呼就像是「動物方城市」，陰毛上滿滿都是蟲卵，並稱台灣已經很少這種感染了。

顧芳瑜在Threads發文表示，一位曾治療過性功能障礙的伯伯回診，自己以為他狀況又變差了，不料對方卻有驚人發言，「不是啦，我剛好下面有點癢，去找妹妹的時候，她說這個有問題，叫我回來看」。

他接著陳述，「本來以為伯伯在跟我幽默雙關，結果褲子一脫，看到許多陰蝨小蟲在毛裡面鑽來鑽去，陰毛上都是銀白色的雪花蟲卵，好一個動物方城市」。顧芳瑜最後還揶揄，「台灣已經很少這種感染了，伯伯你找的妹妹真的很專業」。

廣告 廣告

根據北榮衛教文章介紹，陰蝨是一種體外寄生蟲，以吸食人體血液獲得營養，存在於恥骨區域的陰毛中，但也可能跑到臀部或肛門周圍的毛髮處，少數情況下也能在頭髮、睫毛、鬍鬚和腋毛處寄生。陰蝨透過接觸傳染，可能發生在任何年齡層，大人跟小孩都可能被寄生，大多數因為性行為、親密接觸或是接觸病人使用過的物品而被傳染。

北榮表示，治療陰蝨需照醫生指示，將陰毛、肛門處及靠近大腿之毛髮剃除，再塗抹滅蝨藥膏或藥液；病人使用過的可清洗布料均應烘乾，個人物品單獨使用，不要和其他人共用。

更多中時新聞網報導

弘道獎》林郁婷30歲生日 獻主持首秀

周覓升任理事 助攻SM華語市場

經典賽 三本柱缺一 山本參戰 朗希休兵