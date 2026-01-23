阿公侵犯15歲孫女「影片曝光」！竟反嗆：妳又沒有損失

社會中心／楊佩怡報導

曾飽受童年陰影折磨的 15 歲少女小美（化名），為了讓曾對自己伸出魔爪的阿公付出代價，決定挺身而出。她克服心理恐懼，將自己作為「餌」，讓阿公再次犯行，阿公也成功上當，事後小美冷靜蒐集到猥褻的錄影與錄音關鍵證據。面對阿公在法庭上的百般抵賴，法官最終憑藉鐵證，依利用權勢猥褻罪重判老翁 1 年 6 月徒刑。

無視保護令 假借按摩伸魔爪

根據判決書指出，阿公曾因家暴行為被法院裁定核發保護令，明令禁止對孫女實施身體或精神上的侵害。然而，阿公於 2024 年 4 月間，趁與雖女小美在住所客廳獨處時，假稱要幫小美按摩痠痛的腿部，卻逐步將手移向大腿內側，甚至侵犯其私密處。小美當下雖因顧及祖孫情分感到害怕而不敢大聲呼救，但她仍保持冷靜，先用手機錄影存證，隨後又撥開對方的動作，改以錄音方式完整記下了阿公的失德言論。

80歲阿公侵犯15歲孫女！「影片、錄音證據」全曝光…竟反嗆：妳又沒有損失什麼

80歲阿公故技重施，對親孫女伸魔爪，事後還腳辯回嘴「你又沒有損失什麼」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

狡辯「手不能彎」 對話錄音、影片揭穿謊言

在法庭審理期間，阿公堅決否認猥褻，辯稱自己只是單純按摩，甚至宣稱自己手部有殘疾「無法轉彎」，不可能摸到孫女下體，並主張孫女是為了要買新手機才「預謀拍片陷害」。不過，法官勘驗影像後發現，阿公的手腕靈活地在少女私密處周邊探摸，動作與「按摩」完全無關。更關鍵的是，錄音檔案顯示，當孫女質問「你是不是有摸？」時，林翁竟回覆：「摸，妳又沒有損失什麼」、「我也沒侵犯到妳、沒剝奪處女膜」，甚至反問孫女「為什麼把那個當成非常嚴重？」。法官認為，若非親身所為，斷不可能以「我」為主詞做出如此具體的回應，當場戳破其謊言。

80歲阿公侵犯15歲孫女！「影片、錄音證據」全曝光…竟反嗆：妳又沒有損失什麼

法官最中憑藉錄音檔及影片，依「成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪」及「違反保護令罪」判出阿公1年6個月有期徒刑。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

罔顧倫常傷孫女身心 遭重判一年半

法官審理後認為，阿公身為長輩，本應保護及照護年少的孫女，卻僅為滿足一己私慾，公然挑戰法律尊嚴與倫常。孫女小美因本案深受打擊，目前已休學接受心理治療，身心發展遭受重創。法官審酌阿公犯後態度極其惡劣，不僅未見悔悟，還不斷飾詞卸責、汙衊受害者，使孫女及其家屬二次受創。考量阿公年逾 80 歲，依法減輕其刑後，最終依「成年人故意對少年犯利用權勢猥褻罪」及「違反保護令罪」，判處有期徒刑 1 年 6 月，全案仍可上訴。

