阿公偏心遺囑失效？2千萬房產「長孫一毛都沒有」 法官判決逆轉關鍵曝

高雄一名老翁遺囑將名下房產留給兩名子女，沒分到的長孫提告追討。（示意圖／翻攝自pixabay）

遺囑雖是長輩交代後事的心願，但若分配「太偏心」而挑戰法律底線，恐怕也難逃被推翻的命運。高雄一名陳姓老翁生前立下代筆遺囑，將名下價值超過 2,400 萬元的精華區房產悉數留給兩名子女，導致身為繼承人之一的長孫慘遭「淨身出戶」。長孫憤而提告追討，雖然姑姑與叔伯試圖以「金錢補償」換取保住房產，但法官最終判定遺囑嚴重侵害「特留分」，裁定已過戶的房產所有權必須全部塗銷，回復為共同持有。

代位繼承被當空氣？老翁過世後爆發爭產風暴

這起家族爭產案起源於 2024 年底陳姓老翁離世。老翁生前規劃財產時，考量次子已早一步離世，便在代筆遺囑中指定高雄、台南的多筆土地與建物由剩下的兩名子女（長女與三子）繼承。2025 年 2 月，兩名子女迅速持遺囑辦理繼承登記，將高雄市精華區三筆總價值約 2,403 萬元的房產納入名下。

然而，根據我國《民法》第 1140 條規定，次子的小孩（長孫）具有「代位繼承」權，地位等同於其亡父，應與姑姑、叔伯平分遺產。原本法定的繼承份額為 3 分之 1，即便有遺囑限制，長孫仍享有法定應繼分一半、即 6 分之 1 的「特留分」。面對長輩「完全排除」的分配方式，長孫決定行使法律權利，提告行使「特留分扣減權」。

律師指出，許多長輩有「重男輕女」或「傳子不傳孫」的觀念，但在現行法律框架下，遺囑自由不能凌駕於法律對特定家屬的保障。（示意圖／翻攝自pixabay）

姑姑想用「錢」打發遭拒 法官：扣減權屬「物權」而非「債權」

高雄少年及家事法院審理期間，姑姑與叔伯承認分配確實侵害了姪子的特留分，但他們強烈表達想保住已經過戶的精華區房產，因此提議：「我們可以算出現金差額補償給姪子，房產所有權不要動。」

然而，這項提議遭到法官打臉。法官在判決書中明確指出，「特留分扣減權」在法律性質上屬於「物權形成權」。這意味著一旦繼承人主張扣減權，那份侵害特留分的遺囑分配在法律上即刻失其效力。受侵害的標的物（房產）必須回復到全體繼承人「共同共有」的狀態，法律並沒有賦予侵害方「強迫給錢、強留房產」的權利。

判決關鍵：遺產 2400 萬、遺囑竟分給別人 2398 萬

法官進一步盤點遺產細節，發現老翁留下的遺產總額約為 2,403 萬元，但依據遺囑執行後的結果，兩名被告竟然分配到了 2,398 萬元，嚴重侵害長孫的特留分權利。

法院最終裁定，長孫勝訴。兩名被告原本已辦妥的「遺囑繼承」所有權移轉登記必須撤銷（塗銷），該房產應回歸為老翁兩名子女與長孫三人「共同共有」。這代表姑姑、叔伯未來若要處分或賣掉這些房產，都必須經過長孫的同意或依法程序辦理。

律師叮嚀：立遺囑不可不知的「特留分」防護線

法界人士過去也指出，許多長輩有「重男輕女」或「傳子不傳孫」的觀念，但在現行法律框架下，遺囑自由不能凌駕於法律對特定家屬的保障。若想避免身後子女對簿公堂，立遺囑時應事先徵詢專業法律意見，針對特留分預留分配空間，或透過生前贈與等方式規劃，否則精心立下的遺囑，極可能在法庭上被一紙判決化為烏有。

