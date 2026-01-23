阿公嚇女童「下體有蟲會爛掉」！6年侵犯41次稱：幫驅蟲

社會中心／張予柔報導



桃園一起長期侵犯未成年的案件，近日隨著最高法院駁回上訴而正式定讞。一名與被害女童家人同住的男子，長年利用孩童年幼無知，編造靈異恐嚇說詞對她進行侵犯，時間長達6年、次數高達41次。最高法院認定其犯行明確，維持原判13年6個月有期徒刑，案件至此畫下句點。





阿公恐嚇女童「下體有蟲爛掉會死」！6年侵犯41次竟稱：幫忙驅蟲解咒

小王多次以靈異災厄、怪力亂神等說法恐嚇女童，持續在住處及其他地點對她侵犯得逞。（示意圖／由AI生成）

根據判決書內容，被害女童案發時就讀國小四年級，和父母、奶奶及奶奶同居人小王（化名）共同生活。2008年，小王對年幼的女童謊稱她「被下咒」、「下體長蟲會爛掉、會死掉」，並表示自己用「10年壽命」去山上跟巫師換草藥，必須透過他吃下草藥和女童發生性行為才能「驅蟲解咒」。女童當時對性毫無概念，因恐懼而不敢反抗，陸續遭到侵犯約20次。

阿公恐嚇女童「下體有蟲爛掉會死」！6年侵犯41次竟稱：幫忙驅蟲解咒

奶奶同居人小王以「被下咒」、「下體長蟲會爛掉、會死掉」為由，對女童進行侵犯行為。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

判決指出，小王並未就此收手，2010年間再度以靈異災厄、怪力亂神等說法恐嚇女童，持續在住處及其他地點對她侵犯得逞，次數約20次，還有一次發生在女童熟睡時。女童長年選擇隱忍，直到某次因父親指責她對小王態度不佳，情緒潰堤下才將多年遭遇全盤說出，案件才因此曝光。

阿公恐嚇女童「下體有蟲爛掉會死」！6年侵犯41次竟稱：幫忙驅蟲解咒

女童表示，奶奶曾目睹小王的不當行為，卻沒有阻止，全案最後維持二審13年6個月徒刑判決。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）

庭審中，女童哽咽指出，過去曾被奶奶目睹小王的不當行為，卻未獲得任何保護，甚至被斥責「你們知道你們這是亂倫嗎？」，讓她更不知該向誰求助。案件曝光後，奶奶辯稱當時誤以為只是「玩耍」，但法院並未採信相關說法。全案歷經三審，最高法院認為小王上訴理由不成立，因此維持二審13年6個月徒刑判決，全案定讞。





