阿公回來了！味全龍宣布古久保健二加盟 網說大實話：啦啦隊球員教練全挖樂天

味全龍宣布古久保健二加盟。（翻攝自味全龍官方網站）

去年帶領樂天桃猿奪下中職總冠軍的總教練古久保健二，沒想到之後遭到閃電撤職，今（8日）味全龍透過官方臉書宣布球隊新成員是古久保健二，只見味全龍球迷相當熱情，在留言區狂刷一排「歡迎阿公」。

味全龍宣布古久保健二將正式加入教練團，擔任巡迴統籌教練一職，背號87。未來將負責球隊一、二軍之間的戰力銜接與球員培養，配合教練團進行訓練節奏與實務調整，透過各項計畫的完善執行，協助提升球隊整體運作效率，進一步增強戰力。

廣告 廣告

味全龍指出古久保健二教練溝通互動細膩，重視選手狀態與實際需求，以用心照顧選手著稱，深獲信任。球團也期待其細膩的溝通風格，及豐富的帶隊經驗，能在訓練安排上，為選手提供更穩定且完善的支援，球團誠摯歡迎古久保健二教練的加入，期盼攜手為球隊總冠軍目標努力，持續為龍迷帶來更加精彩的賽事表現。

味全龍球迷也相當歡迎古久保健二的加入，不少網友留言「歡迎阿公」「再給小葉一年拚看看，如果還是龍頭蛇尾，希望明年讓阿公當總教練！」也有網友指出「我大味全，啦啦隊挖樂天，球員還是挖樂天，教練還是得樂天」「樂天退輔會儼然成型」，引起不少網友按讚共鳴，留言區相當熱鬧有趣。

更多鏡週刊報導

時隔16天的Thank You文 樂天終於發文感謝古久保健二

樂天女孩爆機場深吻CEO！球團回應了 本人首發聲

確定了！ 樂天桃猿「8年1.8億合約」留住林立