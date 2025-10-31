阿公在酒店洗澡「被熱水活活燙死」 家人目睹慘劇…救不回了

老翁在酒店洗澡，結果竟被熱水活活燙死。示意圖／Pixabay

一名曾經當過美國海軍陸戰隊的72歲老翁，日前入住一間豪華酒店，但他在洗澡時卻被酒店浴缸的熱水活活燙死，家人雖然發現，但為時已晚，只能眼睜睜看著老翁的皮膚從身上脫落，痛苦慘死，事後對酒店提告。

據外媒報導，這名老翁Terril Johnson為了要參加孫女的畢業典禮，今年5月22日從洛杉磯開車開了300多公里到聖荷西，入住當地知名的萬豪費爾菲爾德酒店（Fairfield by Marriott hotel）。

老翁入住酒店之後打算泡個熱水澡舒緩放鬆一下，過了一會，他的孫子進入浴室查看，發現老翁在浴缸裡昏迷，整個人失去知覺，而水龍頭還開著，滾燙的熱水不停的留出來，孫子趕緊叫人幫忙，但都沒辦法將老翁從浴缸裡拉出來，老翁的皮膚被滾燙的熱水泡到脫落，模樣相當悽慘。

報導指出，根據相關規定，酒店獨立淋浴和浴缸淋浴的溫度，不得超過華氏120度（約攝氏49度），但是老翁當時的情況，水溫約為華氏135度（攝氏57度），比法定溫度高華氏15度（約攝氏8度）。

老翁的兒子和孫子，以及即將畢業的孫女，當時都在酒店，但完全不知道怎麼救回老翁，拉又拉不起來，只能報警，然後眼睜睜看著老翁一點一點失去生命，雖然試圖對老翁進行心肺復甦（CPR），但老翁的皮膚燙傷脫落，施救十分困難，全家人看在眼裡都痛苦不已。

美國消費品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）指出，人們接觸130華氏度（約攝氏54度）的熱水，只需要短短30秒的時間就會造成三度燒燙傷。老翁當時洗澡水的溫度已經超過了這個溫度，法醫驗屍後證明，老翁全身超過33％的皮膚燒燙傷，死因就是燒燙傷。

報導指出，老翁的家人們因此得了創傷壓力症候群，他們痛批酒店過失導致老翁死亡，強調這根本不是意外，而是酒店的嚴重疏忽，沒有履行基本安全義務，才會導致老翁死亡。至於萬豪費爾菲爾德酒店，則對這起死亡案件不做出任何回應。



