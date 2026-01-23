阿公對孫女侵犯 還鬼扯現代人不注重處女

圖阿公對孫女侵犯，還亂扯還鬼扯現代人不注重處女，被雄院判罪。（資料照）

高雄一名十五歲少女小美（化名），不滿小時候被阿公侵犯，偷錄其伸狼爪事證，但阿公不認錯，還亂扯扯現代人不注重處女，被法官依利用權勢猥褻罪判處一年六月徒刑。可上訴。

判決指出，一一三年四月七日下午一時許，該阿利用和小美獨處的機會，假借替她按摩之名，以手撫摸小美大腿內側，並順勢將手伸入其內褲，撫摸她私處外部，小美因慮及二人關係，就隱忍屈從而不敢聲張，並用手機錄影和錄音功能偷拍到證據後，再撥開阿公的手。

小美並質問阿公為何要做這種事。阿公不敢承認，也不敢否認，只說：「我沒有侵犯你啊，也沒有剝奪你的處女膜啊」並瞎扯：「現在的人根本不注重什麼處女」。

雄審理時，阿公仍否認犯行，但其說詞不被法官採信，小美的媽也希望公公能被重判，還女兒一個公道，法官審酌相關事證，依成年人故意對少年犯對於因親屬、教養關係受自己監護、照護之人，利用權勢猥褻罪判他一年半徒刑。