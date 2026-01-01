阿公帶孫看元旦日出 不慎墜30公尺懸崖 孫目睹嚇壞

一名阿公帶孫子去看元旦日出，卻不慎失足墜崖亡。（示意圖／非當事地點／pexels）





新年就傳出駭人噩耗，日本茨城縣一名阿公帶孫子到一處滑翔傘起飛場看新年日出的時候，不慎從懸崖跌落，目睹阿公墜崖的男童也嚇壞，阿公被找到後被緊急送醫搶救後仍不幸宣告不治。

根據《朝日新聞》報導，一名63歲阿公野原富治1日清晨帶12歲的孫子到茨城縣石岡市吉尾町的滑翔傘起飛場看日出，但不慎從15公尺高的懸崖墜落。

石岡警察署表示，這名阿公於1日清晨帶著12歲孫子到滑翔傘起飛點附近遊玩，目睹阿公墜崖的孫子嚇得找滑翔傘飛行場工作人員求救，工作人員撥打119求助。

搜救結果和事故推測

搜救人員在滑翔傘飛行場下方約30公尺深的地方找到倒地不起的阿公，立刻將他送醫搶救，但3小時候還是不幸宣告不治。石岡警察局表示，這起意外發生時，路面可能是結冰的狀態，並且天色還很黑，初判阿公可能因路面濕滑才會失足墜崖，目前還在調查這起事故的詳情。

