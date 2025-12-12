阿公店吊橋朽壞 議員促全面檢修

位於高雄市阿公店水庫東南側的「日昇蓬萊吊橋」，是在地居民前往散步運動、騎自行車時的首選場域。（紀爰攝）

位於高雄市燕巢區、緊鄰阿公店水庫的「日昇蓬萊吊橋」為阿公店十景之一，近期有民眾反映，該橋木頭材質出現損裂，螺絲釘也裸露在外，運動民眾擔心會有危險，盼相關單位改善；議員指出，該吊橋使用至今快20年，局部修補恐怕不夠，呼籲高市府與中央協調，重新修繕吊橋；高市工務局公園處回應，已前往檢視修復，後續將研擬改善計畫。

阿公店水庫位於岡山、燕巢區交界處，主要功能為防洪、灌溉與供水，早期因為集水區淤積泥沙嚴重，經過政府大規模重建，民國95年重新開放後，水庫結合生態園區，並設有環湖自行車道、健行步道及日昇蓬萊吊橋、煙波吊橋，成北高雄生態遊憩景點之一。

近日有民眾發現，日昇蓬萊吊橋有多處木頭裂開、破損，螺絲釘也裸露在外，甚至有部分護欄已經斷裂消失，認為水庫周邊太潮溼，木頭材質沒做好防水容易損壞；運動的民眾指出，吊橋走起來晃動感明顯，更何況是騎自行車、慢跑的民眾經常通過，希望相關單位能全面檢視吊橋安全性。

據了解，阿公店水庫是由經濟部水利署南區水資源分署管理，而高市府在水庫周邊建設公園，因此公園內的硬體設備，皆屬於高市工務局公園處負責管理維護。

議員宋立彬表示，民眾不清楚水庫與公園權責之分，大家只在乎使用的設備是否安全無虞，建議公園處盤點園區內所有設備狀況，再與中央協調修繕計畫，甚至園區整體維護是否回到中央管理，也值得再討論。至於吊橋損裂，宋認為修補不是辦法，應全面檢視日昇蓬萊吊橋與煙波吊橋的安全性，在經費足夠前提下全面改善。

公園處回應，針對阿公店水庫周邊吊橋損壞部分，已派員檢視並辦理維護修繕，後續將研擬相關改善計畫。