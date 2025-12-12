阿公房子被法拍！竟潛大樓機械車位「寄生當家住3年」

高雄市新興區復橫一路某大樓發生一起罕見的寄居事件。71歲郭姓男子原為該大樓住戶兼前任管理員，3年前因房屋遭法拍，半年後被現任屋主要求返還房屋。郭男因無家可歸，竟利用手中仍保有的車庫遙控器，悄悄搬進大樓地下室的廢棄機械車位居住。

根據警方調查，該大樓地下室因年久失修早已廢棄，平時幾乎無人進出。郭男將這處廢棄的機械車位改造成私人居所，不僅搬入躺椅床鋪、睡袋、板凳、電風扇、衣物等生活用品，還停放2輛機車，甚至擅自使用大樓的公共電源與自來水，形同在地下室打造秘密套房。

這起事件直到近日才曝光。60歲的魯姓女屋主因長期居住日本，去年底委託仲介準備賣房，仲介查看屋況時意外發現車位竟然住了人，且已居住超過2年。魯女表示，自己在日本結婚居住20餘年，完全無法想像台灣會發生這種住宅非法侵占的情況。

魯女發現財產權遭侵犯後，認為郭男擅自入內居住已構成侵害，加上其使用水電等行為恐涉不法，於10日向警方報案。新興分局中正三路派出所獲報後，員警到場確認郭男確實在地下室設置臥鋪並長期居住，當場依現行犯將他帶回派出所。

郭男向警方供稱，因房子遭法拍沒有棲身之處，只好暫住在熟悉的大樓地下室，並未料到會遭住戶報警。11日警方再次獲報郭男仍侵占大樓地下室空間，隨即到場將他依侵入住宅現行犯逮捕，並配合管委會將其物品全數淨空搬走，避免再次侵害其他住戶權利。

全案訊後，警方以涉犯刑法侵入住宅罪嫌，將郭男函送高雄地檢署偵辦。這起離奇的車位寄居案暫告一段落，也引發社會對於法拍屋後續問題的關注。

