阿公托夢「醒來記不清」 他用手尾錢買了刮刮樂 開獎瞬間懂了





苗栗近日傳出一則溫馨又帶點神奇的中獎故事。一名約30歲的男子，因連日夢見不久前過世的阿公，心中總覺得對方似乎有事想交代，卻又怎麼都記不清內容。某天他聽聞附近彩券行曾開出百萬大獎，便臨時起意想買張刮刮樂試試手氣，於是前往苗栗縣大湖鄉明湖村民生路的「永福投注站」。然而到店後才發現身上現金不足，只剩下阿公留下的「手尾錢」，竟意外中了貳獎100萬元。

代理人張小姐轉述，這名幸運兒當下曾猶豫是否該動用這筆錢，後來上網查詢得知購買彩券有公益性質，心想若能中獎也可替長輩做功德，便用手尾錢購買了一張「2,000萬超級紅包」刮刮樂。沒想到刮開後竟出現中獎畫面，確認為貳獎100萬元，當場又驚又喜，還反覆確認多次才敢相信。

投注站人員表示，這名男子情緒相當激動，也提到近期頻繁夢到阿公，彷彿冥冥之中受到指引。消息傳開後，不少鄉親也替他感到高興，認為這是一段「祖先保佑」的佳話。該名幸運兒則說，領到獎金後，會規畫捐出部分款項做公益，替阿公累積福報，其餘則用於改善生活與未來規畫。

（封面圖／台彩公司提供）

