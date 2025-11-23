阿公竟教「3歲孫子」抽菸！ 路人傻眼：一看就是老菸槍

阿公和男童一起蹲在路邊抽菸。圖／Threads@ chingyinnn

香港一名陳姓女子，昨天（11月22日）在路邊看到一位老翁帶著年約3歲的男童抽菸，她說一看孩子抽菸、彈菸灰的樣子，就知道男童已經不是第一次抽菸。有路人經過忍不住問老翁為什麼要給孩子抽菸，老翁還說只是給孩子抽好玩的。

事件發生在香港元朗怡豐花園一帶，陳女說自己在附近工作，看到男童抽菸忍不住拍了下來，當時除了老翁和男童在抽菸之外，他們的身旁還疑似有男童的外婆、哥哥和傭人在，沒有一個人阻止老翁讓男童抽菸。

陳女說，男童年紀看起來只有3歲，很熟練的用食指和中指夾住香菸，跟疑似外公的老翁一起蹲在路旁抽菸，全家人看在眼裡都覺得稀鬆平常，好像這是經常發生的事，沒什麼大不了。

但是陳女說，以男童的年紀來說，根本無法分辨抽菸是好是壞，她認為讓男童這麼小的年紀就開始抽菸，是一件很過分的事，所以才會拍下影片PO網，希望男童的父母能看到，知道自己的孩子身上發生了什麼事。

陳女也擔心，男童是無辜的，被大人教會了抽菸，日後開始上學如果還繼續抽菸，也會帶壞其他的兒童。她說，擔心男童小小年紀就染上菸癮，親眼見到這一幕也讓她心中震撼、無法消化此事，下次如果再看到，一定會報警求助。

網友看後紛紛留言「應該算虐待兒童」、「可能是三四線農村人到香港」、「大陸農村文化，以前去過鄉下，小孩子5、6歲巳經會喝酒抽菸，文化劣根性，不意外」、「可以報警告他虐兒，此風不可長」、「還以為是中國鄉下，沒想到是在香港」、「小朋友人生已經開始地獄級別」。



