阿公託夢有玄機！苗栗男手尾錢買刮刮樂 中100萬大獎

台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂近期接連開出貳獎100萬元大獎，分別在苗栗、宜蘭、台中三地誕生幸運兒，三位得主的中獎過程各有巧合，有人因店貓招手、有人靠夜市戰利品、還有人用阿公手尾錢中獎。

台中男子被店貓招攬進店兌獎再加購刮刮樂，幸運刮中100萬元。（圖／台彩提供）

台中市西屯區金鑽石彩券開出的百萬大獎得主是一位中年男子。代理人邱小姐表示，這位男子當天路過店門口時，看見店內飼養的貓咪像是在向他打招呼，覺得與貓咪特別有緣便走進店裡。男子原本是要兌換中獎5000元的刮刮樂，兌獎後順手加碼購買兩張「2000萬超級紅包」，第一張刮中2000元，接著刮第二張竟刮出100萬元，當下他驚訝直呼「貓咪真的招財」、太不可思議。

廣告 廣告

羅東夜市「暴富」吊飾助攻刮中百萬。（圖／台彩提供）

宜蘭縣羅東鎮山水彩券行也開出百萬大獎，中獎者是兩位到宜蘭觀光的男性遊客。代理人陳小姐轉述，兩人當天先到羅東夜市逛街，玩夾娃娃機時夾到一個金元寶造型的「暴富」吊飾，按下按鈕就會發出招財的聲光效果，兩人覺得十分吉利。準備搭車返家途中經過彩券行，兩人決定進店試手氣，鎖定熱門的「2000萬超級紅包」，一人負責刮、另一人不停按招財吊飾，店內瞬間充滿灑金幣與恭喜發財的音效。刮到第二張時，伴隨喜氣音效響起，兩人刮出100萬元獎金，笑說「暴富」招財小物實在給力。

苗栗年輕男用手尾錢做公益竟刮出百萬大獎。（圖／台彩提供）

苗栗縣大湖鄉永福投注站開出的百萬得主則是一位年約30歲的男性。這位幸運兒表示，最近常夢見前陣子過世的阿公，總覺得阿公好像有什麼東西要託付，但夢境模糊不太明白。當天他聽聞附近彩券行刮出百萬大獎，想在附近找間彩券行買刮刮樂，但身上現金不夠，只剩阿公留的手尾錢。他上網查詢得知買彩券可以做公益，於是用手尾錢買了一張「2000萬超級紅包」，沒想到刮出100萬元大獎，他驚喜直呼，領到獎金後打算捐部分獎金，幫阿公做功德。

延伸閱讀

肯德基蛋撻「藏完整電池」！業者發聲明致歉：已啟動調查

打雙黃燈也沒用！交警：紅線違停一律開罰、黃線臨停限3分鐘

2歲童吃花生嗆到「氣管裡狂跳舞」血氧掉到63%險喪命