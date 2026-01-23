阿公變成狼！嚇女童「下面有蟲會爛掉」騙折壽10年幫驅蟲 6年性侵41次

社會中心／羅欣怡報導

女童被阿嬤的同居人6年性侵41次。（示意圖／Pakutaso）

桃園男子阿力和同居人一家四口同住，當時才國小的小美（化名）把他當阿公對待，但阿力卻趁小美睡覺時性侵，甚至還跟小美說「妳被下咒，下體長蟲會爛掉、會死掉」佯稱要驅蟲進行性侵。6年來阿力得手41次，小美隨著年齡增長才明白自己發生了什麼事。官司打到三審，最高法院駁回阿力的上訴，維持13年6個月刑期定讞。

判決書指出，4年級的小美和爸爸、媽媽與奶奶及其男友阿力同住一處，2008年，阿力告訴小美「妳被下咒，下體長蟲會爛掉、會死掉，我用10年壽命去山上跟巫師換草藥，需要我吃草藥與妳為性行為」，以此恫嚇小美，對事情還矇矇懂懂的小美就這樣被性侵20次。

廣告 廣告

沒想到阿力食髓知味，2010年再以靈異災厄、怪力亂神之說詞相惑，讓小美心生畏懼，在住處以及他處又被阿力性侵20次得逞，還有一次是趁小美熟睡時發生。小美多年來一直隱忍，一直到被父親指責她對阿力態度不佳，小美一時情緒上來，才把事情全盤托出，性侵案因此曝光。

小美淚訴，在這幾次過程中，奶奶曾經撞見阿力對她的行為，但卻都沒有任何的反應，甚至還指責小美「你們知道你們這是亂倫嗎？」讓小美更不知道該找誰訴苦。性侵曝光，奶奶才解釋以為兩人在「玩耍」，所以沒有處理，但小美質疑「我覺得奶奶有看到，但是她選擇不相信」。

性侵案阿力上訴到三審，最高院認為阿力上訴的理由不成立，因此維持二審13年6個月的判決確定，阿力得入監服刑。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

跑5家才買到！拿「吉伊卡哇蛋糕」當供品遭竊 信徒怒：一定要吉爆你

畢業前夕弒母！「水果刀猛刺20刀奪命」外祖父母斷親情 追回愛女遺產

鄧佳華自爆坐牢秘辛！讚「大魚大肉」伙食很好：有長官特別交代

欠債跑路！丟睪丸癌兒給媽養 母臨終「1句話」不孝子確定分不到遺產

