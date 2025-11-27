阿公走斑馬線遭「捲進公車」輾死 恐怖畫面曝光

阿公過斑馬線遭到公車輾死。（圖／東森新聞）





台北市士林區昨（26日）下午發生公車輾斃87歲阿公的死亡車禍。警方事後調閱監視器畫面顯示，阿公從斑馬線上通過，卻遭到由55歲司機所駕駛的公車輾在右轉時過，全案將依《刑法》第276條過失致死罪將陳姓司機移送士林地檢署。

警方初步調查，陳姓司機當時自中正路西往東行駛，準備右轉延平北路6段，87歲的楊姓阿公則是從斑馬線上緩慢通過，雙方均為綠燈，公車與行人皆有通行權，但公車則是持續右轉，當場將阿公捲入車底，經其他行人示警後，才緊急煞車，楊姓阿公送往新光醫院急救後還是宣告不治。

陳姓司機供稱，確認前方路況及後照鏡「無人、無來車」後才啟動右轉動作，當下真的沒看到有人通過。

警方指出，陳姓司機酒測值為0，由於事發當下雙方皆有通行權，所以也並未發現司機有立即性違規的情況，詳細的肇事原因還有待進一步鑑識與測繪調查釐清，後續將依「過失致死罪」將陳姓司機移送士林地檢署偵辦。

士林分局呼籲，大型車轉彎時視線死角多，即使號誌為綠燈，仍應於行穿線前減速並確實確認行人動態，確保行人優先，以避免憾事重演。

