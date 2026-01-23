阿公走路不便！NET店員借肩膀「當人體拐杖」 萬人飆淚：快加薪

生活中心／朱祖儀報導

店員當「人體拐杖」帶著阿公往前走。（圖／網友wen.wen6666授權提供）

常說「台灣最美的風景是人」，處處都能看到溫暖！一名網友透露，日前去逛NET時，有一個阿公要找外套，不過行動不是很幫便，一名店員就上前充當「人體拐杖」，扶著阿公上下樓並結帳，畫面相當暖心。文章吸引3萬人點讚，網友紛紛表示，「麻煩幫這個店員加薪！」

一名網友在Threads透露，某天去NET逛逛，看到有阿公要找外套，麻煩店員幫忙。對方也立即提供協助，帶著阿公去搭電梯，上樓試穿完之後，又帶阿公下來結帳，原PO大讚，「覺得這位店員很有愛，年輕還充滿耐心。」

從畫面中看到，店員讓阿公把手搭在他的肩膀上，帶著對方一步步慢慢向前走，暖心一幕讓原PO想起已經過世的阿公，「阿公在還能走時，我帶他走出去外面麵包店，我們看似很近的路程，我輕鬆的走一步，他要走三四步還有點吃力。」

不少人被店員的暖舉感動，表示「謝謝這位店員對阿公的耐心跟照顧！！！這是很多現在年輕人做不到的…一定要加薪」、「老人家願意自己走出門不容易，很感謝百工百業良善的人，出國後最愛的還是台灣的一切」、「他甚至跟著慢慢的移動，那份溫柔真的太帥了」、「NET還會幫助弱勢家庭，用新台幣教訓他們。」

