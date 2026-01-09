阿公載孫上學國小前「突右切」 騎士追撞頭重傷

苗栗縣竹南鎮昨（8日）上午發生一起驚險車禍。（圖／東森新聞）





苗栗縣竹南鎮昨（8日）上午發生一起驚險車禍。一名77歲李姓老翁騎機車載著孫子前往竹南國小上學，行經校門口附近準備減速右切時，遭後方一名直行的機車騎士閃避不及追撞，造成雙方人車倒地。後方騎士頭部受創緊急送醫，所幸老翁與孫子並無大礙。

事發時間約在上午7時30分左右，根據行車畫面顯示，李姓老翁行經紅綠燈號誌下方時突然向右切換車道。後方正準備前往公司上班的29歲古姓騎士，疑似因煞車不及，直接從後方追撞上去，強大的撞擊力道導致古姓騎士在地上翻滾了一圈，李姓老翁與後座的孫子也隨之重摔在地。

苗栗縣消防局竹南分隊隊員許宸翰表示，救護人員抵達現場時，發現古姓騎士倒臥在地，經檢傷評估後，確認傷者頭部腫脹、臉部有多處擦挫傷，救護人員隨即給予頸圈及長背板固定，並緊急送往為恭醫院救治。

警方初步調查，事故發生時正值上學通勤尖峰時段，李姓老翁僅受輕傷，事後自行就醫，後座的孫子雖未受傷但飽受驚嚇。經警方實施酒測，雙方駕駛酒測值均為零，詳細肇事責任歸屬仍待警方進一步釐清。

