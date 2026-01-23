阿公遺囑2千萬房產全給姑姑、叔伯 長孫告贏討回「判決關鍵曝光」

高雄一件判決，阿公遺囑偏心將2千萬房產全給姑姑、叔伯，長孫主張「特留分」遭侵害提告，獲法官採信，判決原告勝訴，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

遺囑雖然可以指定財產分配，但若侵害法律保障的「特留分」，恐徒勞無功。高雄一名陳姓老翁生前立下遺囑，將名下價值超過2千萬元的房產，指定兩名子女繼承，導致代位繼承的長孫完全分不到。長孫提告主張「特留分」遭侵害，姑姑、叔伯不願吐出來，還想用金錢補償方式解決，法官審理認為，老翁遺囑過於偏頗，判決原告勝訴，老翁兩名子女必須將已過戶的房產所有權全部塗銷，改由所有繼承人共同持有。

老翁生前立遺囑 房產全給兩名子女

這起爭產官司源於2024年9月，陳姓老翁生前立下代筆遺囑，指定高雄、台南多筆土地建物，由兩名子女繼承。同年12月，老翁離世，兩名子女隔年2月辦理辦理「遺囑繼承」登記，將高雄市精華區總價值約2400萬元的3筆土地與建物，順利過戶到自己名下。

長孫沒分到 提告主張「特留分」被侵害

不過，陳姓老翁次子多年前已過世，次子的小孩是長孫，依民法「代位繼承」規定，應該可以和姑姑、叔伯共同繼承，法定為3分之1，即便有遺囑，至少也有6分之1的「特留分」，但他卻完全被排除在外，因此提告行使「特留分扣減權」，要求姑姑、叔伯將已過戶到名下的房地產所有權登記全部塗銷。

姑姑、叔伯想保住房產 提議金錢補償姪子

高雄少年及家事法院審理時，姑姑和叔伯並不否認侵害特留分，但仍想保住已過戶房產，希望用金錢補償姪子的方式解決。

法官則認為，「特留分扣減權」在性質上屬於「物權形成權」，一旦權利人行使扣減權，侵害特留分的部分即刻失效，受侵害的遺產必須回復到全體繼承人「共同共有」的狀態，而非直接轉換為金錢債權。

法官認定遺囑過於偏頗 判已登記房產塗銷

法官計算發現，老翁留下的遺產總值約2403萬元，但遺囑指定分配的結果，兩名子女竟然取得近2398萬元的財產，明顯嚴重侵害長孫的特留分權利，判決長孫勝訴，兩名被告應將名下3筆房產所有權移轉登記予以塗銷，改由老翁兩名子女和長孫共同共有，全案仍可上訴。

