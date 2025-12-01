阿公阿嬤免驚！流感疫苗「80年安全驗證」，打一針護全家、聚會更安心
潮健康／編輯部
秋冬流感疫情來勢洶洶，近期門急診類流感就診人次仍處高點。然而，許多長者因為過去疫情期間自己的感受或聽聞他人施打新冠疫苗副作用進而產生疑慮。事實上，流感疫苗與新冠疫苗技術平台不同，流感疫苗安全性已經過全球 80 年驗證。長者若因誤解而拒打，不僅讓自己暴露在心肌梗塞與中風的致命風險中，更可能成為家庭病毒傳播鏈的破口，讓家中抵抗力較弱的孫兒受害。
勿因「疫苗陰影」拒打！ 流感疫苗80年驗證，與新冠「安全性不同」
「打疫苗會不會很多副作用又很不舒服？」這是許多年長者的共同擔憂。
事實上，傳統流感疫苗自 1940 年代（二戰時期）開始使用，至今已有 80 年以上的使用經驗，全球累積了數億人次的龐大安全性數據 。根據各國衛生單位長年監測資料顯示，流感疫苗安全性與耐受度已獲長期驗證，嚴重不良反應極為罕見。民眾不應將對新技術疫苗的副作用印象，套用在技術極為成熟的流感疫苗上。
為了破除民眾迷思，歷年來疾病管制署署長及眾多防疫醫師皆率先公開接種流感疫苗，以實際行動證明疫苗的安全性與必要性。常見的副作用多僅為注射部位疼痛、紅腫，少數人可能有輕微發燒或肌肉痠痛，且通常在接種後 1 至 3 天內即可自行緩解 。建議民眾應建立正確認知，勿因過度恐慌而放棄保護力。
切勿輕忽流感併發症！ 感染後1週「心肌梗塞風險飆7倍」
根據疾病管制署統計，2024-2025流感季累計的流感併發重症與死亡案例中，65 歲以上長者分別佔了 58% 與 63%，顯示長者是流感威脅下的最大受害者 。更值得注意的是，重症個案中有 84% 未接種疫苗，死亡個案中更有 88% 未接種疫苗 。
此外，研究指出1，感染流感會引發全身性發炎反應，導致慢性病惡化。感染流感的第一個月，急性心肌梗塞風險會飆升 4.01 倍、中風風險更提升 5.01 倍 。更驚人的是，在感染後的最初 7 天內，心肌梗塞風險甚至 高達 7.2 倍 。
對於有三高或心血管疾病的長輩來說，接種疫苗是保命符。中華民國心臟學會與台灣感染症醫學會共識指出，心血管疾病患者接種流感疫苗，總死亡率可下降 25%；若近期曾發作急性冠心症或穩定型心血管疾病，心血管死亡率更能大幅降低 41%。
打疫苗護全家！ 斬斷「家庭傳播鏈」，保護免疫力弱的金孫
長者接種疫苗，不只是為了自己，更是為了最愛的家人。臨床上常見長者感染流感後症狀不典型，以為只是小感冒，結果在含飴弄孫的過程中，不慎將病毒傳染給家中免疫力尚未成熟的幼兒，造成「一人得病，全家受害」的遺憾。
疾管署衛教資料明確指出，接種流感疫苗除了預防自身感染與重症，更能 有效降低同住家人感染的機率 。為了避免將病毒帶給摯愛的家人與孫兒，長者應主動接種疫苗，築起家庭的第一道防護網。
對抗「免疫老化」！ 65歲長輩建議接種「免疫加強型」疫苗
值得注意的是，銀髮長輩因為自然老化而有「免疫老化」問題，導致即使接種疫苗，其保護力也不如年輕族群。所以先進國家改採取「分齡施打」觀念，建議長輩優先接種「免疫加強型流感疫苗」。目前國際上已有「佐劑」、「高劑量」、「基因重組」等三種不同技術的「免疫加強型流感疫苗」，皆是透過新技術增加長者接種後的抗體濃度。
在台灣專為65歲以上長者設計的疫苗，包括「佐劑疫苗」以及「高劑量疫苗」，均為採肌肉注射的不活化流感疫苗，常見不良反應類似，包括疲勞、頭痛、全身無力、肌肉痠痛、注射部位疼痛、注射部位壓痛等，如有出現不良反應應多休息，大多在3天內可以緩解。佐劑疫苗與高劑量疫苗說明分別如下：
．佐劑疫苗：添加佐劑，特別針對長者族群，添加佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應。該疫苗抗體效價最長達到一年、略高於一般疫苗的6個月左右，推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。
．高劑量疫苗：高劑量流感疫苗之病毒抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，主要功能為誘發更強的免疫反應。推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。
面對流感威脅，醫師呼籲 65 歲以上長者及心血管慢病族群，應破除對副作用的恐懼，優先選擇能克服免疫老化的「免疫加強型疫苗」；無論是透過佐劑疫苗來大幅增強、增廣保護範圍並延長時效，或是選擇高劑量疫苗來誘發強效免疫反應，皆能為長者提供更完善的防護，不僅保護自己的健康，更守護全家人的平安。
【本新聞資訊僅供衛教參考，關於疫苗接種建議與風險，請務必諮詢專業醫師意見。】
資料來源：
1.Viral Infections and Risk of Cardiovascular Disease: Systematic Review and Meta‐Analysis
更多每日健康報導
韓國鄭多燕算什麼！印度鄭多燕讓一名網友跳3個月就瘦20斤！才剛開始看，就辣到噴鼻血了！每次運動完喝「這一杯」，牛仔褲竟然鬆到穿不下！又要買新的，真的很煩惱啊！吃對油脂才有「易瘦體質」！每天一匙降血壓、改善血流、減少罹癌率｜每日健康 Health
其他人也在看
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 2 小時前
55歲女腎臟像90歲！醫揪主因「保健品害的」魚油也中鏢
保健食品不是吃越多越好！腎臟科醫師洪永祥分享，一名55歲的女病患已有慢性腎衰竭第三期，就像一顆90歲的老腎臟，原來她連續5年每天吃10幾種來自各國品牌的保健食品。洪永祥點名保健食品5大地雷，若是吃錯了可能護腎不成反傷腎。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
全台每日吃掉2400萬顆雞蛋！美健康博士揭「2種煮法」最營養
全台每日雞蛋平均消耗量高達2,400萬顆，是國人餐桌上的必備食材。如何吃得更健康？擁有千萬粉絲的美國健康網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）近日分享，雞蛋的營養價值會因烹調方式不同而大幅改變，其中以2種烹調煮法的蛋，最能保留營養、減少負擔。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星艱辛撐過4期胃癌 竟因「燕麥奶咖啡」再罹糖尿病
藝人唐玲歷經第4期胃癌治療後，近日透露自己被診斷出罹患糖尿病前期，原因竟是她過去連續4年空腹飲用燕麥奶咖啡，導致血糖一度飆升至200多。婦產科醫師邱筱宸提醒，燕麥奶主要熱量來源為碳水化合物，且液體形式吸收速度快，升糖指數高於豆漿，糖尿病患者應將其視為澱粉類而非單純飲料。中天新聞網 ・ 4 小時前
「掉肌肉」比你想的早！ 醫界診斷共識變了：50歲就該篩檢肌少症
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 「掉肌肉」來得比你想像中的更早！亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲，領銜完成這份亞洲版診斷共識的台北市立關渡醫院（委託台北榮總經營）院長陳亮恭指出，這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。 該項新診斷共識，...匯流新聞網 ・ 2 小時前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 19 小時前
小腿為何被稱第二顆心臟？ 醫師：長期久坐恐引發靜脈疾病風險
文/陳亭安 新竹馬偕紀念醫院心臟外科醫生 你聽過「小腿是人體的第二個心臟」這句話嗎？你可能覺得困惑，小腿是一個 […]民眾日報 ・ 1 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 17 小時前
長期喝「1飲品」！唐玲抗癌後又確診糖尿病 醫師示警：是澱粉加糖
唐玲坦言，當時只是覺得燕麥奶口感香濃順口，搭配咖啡飲用方便又健康，未曾料到長期飲用竟會導致血糖問題。她強調，目前透過飲食控制，已成功將血糖值降至穩定狀態，呼籲有類似習慣的民眾應多加留意。對此，婦產科醫師邱筱宸也在其臉書粉專發文說明，燕麥奶雖然標榜健康，但...CTWANT ・ 4 小時前
45歲男曾胖到280公斤！足不出戶6年 靠這方法瘦到80公斤
一名45歲吳先生，10多年前，靠吃紓壓體重飆破280公斤，透過飲食、運動和減重手術，成功減至80公斤。吳先生笑著說：「我終於看到肚子下面的世界了。」 他靠飲食、運動和手術 成功減重200公斤健康2.0 ・ 5 小時前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 1 天前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 1 天前
愛吃紅肉恐害失智！醫推「1類食物」護大腦、提升記憶力
長期大量攝取紅肉，不僅容易變胖，還可能影響大腦健康。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，高攝取紅肉（尤其是加工紅肉）與認知功能下降、失智症風險增加有關。若以「堅果或豆類」等植物性蛋白替代，則可顯著降低失智症與認知退化風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
血壓藥什麼時間吃最好？早上吃、飯前吃？這種人晚上也要吃
血壓藥早上服還是晚上服，飯前服還是飯後服？是高血壓患者經常詢問的話題。由心臟外科醫師告訴你，服用降血壓藥的正確時間。 血壓藥一天吃幾次？ 中國醫學科學院阜外醫院心臟外科副教授、副主任醫師孫宏濤健康2.0 ・ 5 小時前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃少一點就能延緩老化？專家：遠離「這1類碳水」是關鍵第一步
【健康醫療網／編輯部整理】近期的研究顯示，受試者減少30% 的熱量攝取，壽命會變得更長，甚至可以避免老化相關疾病。這項研究甚至沒有納入受試者所攝取的食物種類，僅僅只觀察攝取總熱量。單單只要一項改變，吃少一點，並且每五年再將攝取量下修，就能帶來顯著的影響。 遠離代謝負擔 少吃這類食物 攝取的食物量越少，對身體系統來說也越輕鬆。食物攝取較少，身體需要處理的部分也較少，也因此產生的廢棄物較少，可以幫助減輕工作量，整體機能也變得更好。 很顯然減少熱量攝取最有效率的方式，就是從澱粉和精緻碳水化合物著手。麵包、義大利麵條、米飯和其他白色食物（白花椰菜也是白色，但它不列入），這些食物不但營養較少，也可能含有潛在危險。多數人隨著年紀，處理碳水化合物的能力也會減弱，這也是糖尿病風險增加的原因（碳水化合物會在身體中轉成糖），這就相當嚴重了。美國有超過一億的成年人罹患糖尿病或糖尿病前期。減少徒具熱量卻缺乏營養的碳水化合物攝取，選擇營養密集的食物，是降低罹病風險的一大方式。 45 歲醣類代謝效率不再如以往 恐增糖尿病風險 大部分的人都比較接近碳水適應（carb-adapted），指的是我們的身體通常都從碳水化健康醫療網 ・ 2 小時前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前