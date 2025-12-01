阿公阿嬤免驚！流感疫苗「80年安全驗證」，打一針護全家、聚會更安心

潮健康／編輯部

秋冬流感疫情來勢洶洶，近期門急診類流感就診人次仍處高點。然而，許多長者因為過去疫情期間自己的感受或聽聞他人施打新冠疫苗副作用進而產生疑慮。事實上，流感疫苗與新冠疫苗技術平台不同，流感疫苗安全性已經過全球 80 年驗證。長者若因誤解而拒打，不僅讓自己暴露在心肌梗塞與中風的致命風險中，更可能成為家庭病毒傳播鏈的破口，讓家中抵抗力較弱的孫兒受害。

勿因「疫苗陰影」拒打！ 流感疫苗80年驗證，與新冠「安全性不同」

「打疫苗會不會很多副作用又很不舒服？」這是許多年長者的共同擔憂。

事實上，傳統流感疫苗自 1940 年代（二戰時期）開始使用，至今已有 80 年以上的使用經驗，全球累積了數億人次的龐大安全性數據 。根據各國衛生單位長年監測資料顯示，流感疫苗安全性與耐受度已獲長期驗證，嚴重不良反應極為罕見。民眾不應將對新技術疫苗的副作用印象，套用在技術極為成熟的流感疫苗上。

為了破除民眾迷思，歷年來疾病管制署署長及眾多防疫醫師皆率先公開接種流感疫苗，以實際行動證明疫苗的安全性與必要性。常見的副作用多僅為注射部位疼痛、紅腫，少數人可能有輕微發燒或肌肉痠痛，且通常在接種後 1 至 3 天內即可自行緩解 。建議民眾應建立正確認知，勿因過度恐慌而放棄保護力。

切勿輕忽流感併發症！ 感染後1週「心肌梗塞風險飆7倍」

根據疾病管制署統計，2024-2025流感季累計的流感併發重症與死亡案例中，65 歲以上長者分別佔了 58% 與 63%，顯示長者是流感威脅下的最大受害者 。更值得注意的是，重症個案中有 84% 未接種疫苗，死亡個案中更有 88% 未接種疫苗 。

此外，研究指出1，感染流感會引發全身性發炎反應，導致慢性病惡化。感染流感的第一個月，急性心肌梗塞風險會飆升 4.01 倍、中風風險更提升 5.01 倍 。更驚人的是，在感染後的最初 7 天內，心肌梗塞風險甚至 高達 7.2 倍 。

對於有三高或心血管疾病的長輩來說，接種疫苗是保命符。中華民國心臟學會與台灣感染症醫學會共識指出，心血管疾病患者接種流感疫苗，總死亡率可下降 25%；若近期曾發作急性冠心症或穩定型心血管疾病，心血管死亡率更能大幅降低 41%。

打疫苗護全家！ 斬斷「家庭傳播鏈」，保護免疫力弱的金孫

長者接種疫苗，不只是為了自己，更是為了最愛的家人。臨床上常見長者感染流感後症狀不典型，以為只是小感冒，結果在含飴弄孫的過程中，不慎將病毒傳染給家中免疫力尚未成熟的幼兒，造成「一人得病，全家受害」的遺憾。

疾管署衛教資料明確指出，接種流感疫苗除了預防自身感染與重症，更能 有效降低同住家人感染的機率 。為了避免將病毒帶給摯愛的家人與孫兒，長者應主動接種疫苗，築起家庭的第一道防護網。

對抗「免疫老化」！ 65歲長輩建議接種「免疫加強型」疫苗

值得注意的是，銀髮長輩因為自然老化而有「免疫老化」問題，導致即使接種疫苗，其保護力也不如年輕族群。所以先進國家改採取「分齡施打」觀念，建議長輩優先接種「免疫加強型流感疫苗」。目前國際上已有「佐劑」、「高劑量」、「基因重組」等三種不同技術的「免疫加強型流感疫苗」，皆是透過新技術增加長者接種後的抗體濃度。

在台灣專為65歲以上長者設計的疫苗，包括「佐劑疫苗」以及「高劑量疫苗」，均為採肌肉注射的不活化流感疫苗，常見不良反應類似，包括疲勞、頭痛、全身無力、肌肉痠痛、注射部位疼痛、注射部位壓痛等，如有出現不良反應應多休息，大多在3天內可以緩解。佐劑疫苗與高劑量疫苗說明分別如下：

．佐劑疫苗：添加佐劑，特別針對長者族群，添加佐劑主要功能為協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應。該疫苗抗體效價最長達到一年、略高於一般疫苗的6個月左右，推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。

．高劑量疫苗：高劑量流感疫苗之病毒抗原含量為一般型流感疫苗的4倍，主要功能為誘發更強的免疫反應。推薦65歲以上長者接種，目前公費尚未提供。

面對流感威脅，醫師呼籲 65 歲以上長者及心血管慢病族群，應破除對副作用的恐懼，優先選擇能克服免疫老化的「免疫加強型疫苗」；無論是透過佐劑疫苗來大幅增強、增廣保護範圍並延長時效，或是選擇高劑量疫苗來誘發強效免疫反應，皆能為長者提供更完善的防護，不僅保護自己的健康，更守護全家人的平安。

【本新聞資訊僅供衛教參考，關於疫苗接種建議與風險，請務必諮詢專業醫師意見。】

