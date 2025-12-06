阿公阿嬤公園溜滑梯下「激戰」 下場曝光

高雄鳳山一處兒童遊戲區，竟成72歲蔡姓阿公與67歲陳姓阿嬤的活春宮地點。（示意圖／Pixabay）





一名梁姓女子正帶著小孩前往玩耍，準備靠近溜滑梯時，發現在溜滑梯下方的空間裡，72歲的蔡姓阿公與67歲的陳姓阿嬤竟發生性關係。目睹這驚人一幕的家長立刻將小孩帶離現場，並拍照報警處理。高雄地院依公然猥褻罪，判蔡姓男子被判拘役40日、可易科罰金；陳姓女子則則另案審判，處拘役25日，同樣得易科罰金。可上訴。

根據判決書指出，2024年8月24日下午3時許，地點位於高雄市鳳山區體育館停車場 2 號出口旁的兒童遊戲區。目擊家長指證，清楚看到兩人發生性行為，「當時阿公躺在下面，阿嬤坐在阿公的上面」，因現場是兒童遊戲區，還有帶小孩在場，當下立即報警並將照片交給警方。

在接受偵訊時，蔡姓阿公的供詞卻反覆不定。他先辯稱當天遇到陳姓阿嬤，對方因多天沒有吃飯向他討錢，他只給了200元，強調兩人「沒有做什麼事」，只有躺著聊天。但在法院審理時，他又改口稱兩人只有聊天，自己並沒有給陳姓阿嬤錢，而是拿東西給她吃，並堅稱「沒脫她褲子」。

陳姓阿嬤則坦承兩人有在溜滑梯下方進行親密行為。她指出，蔡姓阿公摸她，她也自己脫下褲子。她更透露，因為蔡姓阿公無法正常運作，兩人嘗試多次仍無法順利完成性交，但兩人的性器官有發生碰觸。

高雄地方法院審理時，法官根據梁姓家長拍攝的照片，以及現場相關事證，認為兩人供詞不一且與事證不符，不採信蔡姓阿公的說詞。

法官強調，案發地點為不特定人得以共聞共見的兒童遊戲區，兩人卻公然在該處裸露身體並進行猥褻行為，使在場的家長和兒童目睹，其行為嚴重妨害社會風氣。最終，法院依公然猥褻罪，判處蔡姓男子拘役40日，得易科罰金；陳姓女子則另案審判，最終判處拘役25日，得易科罰金。全案仍可上訴。

