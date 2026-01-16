阿公阿嬤到新營接孫子 砰！半路撞路邊廂型車

廂型車被轎車撞得轉向90度。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營區民治路、民權路口今晚(16日)有轎車撞上停在路邊輛廂型車，轎車上老夫婦受傷送醫。開車阿公呆坐駕駛座9分鐘，不知道為什麼發生車禍。

王姓夫婦今晚開車到新營接孫子，晚上近10點沿民治路行經民權路口，轎車偏向，右車頭撞上停在民治路邊的廂型車左後車尾，廂型車被撞到轉了半圈90度。

車禍巨響引起住戶們出外查看，趕緊報案處理。車上阿嬤頭部撞傷流血，民眾拿衛生紙擦拭幫忙止血，和到場員警將她帶下車，王姓阿公則呆坐駕駛座，無法回答員警詢問，也無法下車。

廣告 廣告

新營消防分隊出動救護車到場救護，王姓阿公才被攙扶下車，夫妻倆送醫治療。確切車禍原因仍待新營警分局調查釐清。

阿嬤頭部受傷流血，新營消防救護員現場檢傷。(記者楊金城攝)

救護員攙扶飽受驚嚇阿公下車檢傷。(記者楊金城攝)

轎車撞上路邊廂型車。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

廉價殘渣油混充「頂級橄欖油」 堡晟、楓緣公司父子3人180萬交保

比利時籍女走沒斑馬線路口遭撞死 騎士過失致死判緩刑

全台139名高階警官異動 北市警局長、刑事龍頭分由林炎田、邱紹洲接掌

測速影像筆直路變「波浪路」失真 101公里超速1.2萬罰單判撤銷

