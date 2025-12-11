阿公阿嬤地板滾球運動會 熱烈

基隆市府社會處為促進長輩身心健康，鼓勵長輩走出家門，日前於基隆市立體育館舉辦「翻滾吧！基隆一一四年第三屆阿公阿嬤地板滾球運動會」，活動吸引來自基隆社區照顧關懷據點的一二八隊代表，超過六百位長者參與；現場氣氛熱烈，長輩們展現出健康活力與積極的社會參與精神，活潑程度百分百。

社會處處長楊玉欣表示，截至一一四年十月底，年滿六十五歲以上老人已達七萬九五四九人，佔全市總人口廿二‧○八%，每五位市民就有一位是長者。為滿足長者日常生活所需，市府積極整合社區力量，由社會處輔導里辦公處、社區組織及民間團體成立一○七處社區照顧關懷據點，涵蓋率達六十八%，平均每兩個里就有一處據點。

楊玉欣說，除鼓勵據點延長開放時段、設置巷弄長照站，推動「預防及延緩失能」方案，並結合電話問安、關懷訪視、餐飲服務與健康促進活動等四大服務，建立綿密支持網絡，讓長輩能在地活躍老化。

社會處說，活動共一二八隊代表報名參與，以平時據點提供的「健康促進」服務為主題，辦理「阿公阿嬤地板滾球運動會」，提供全市社區照顧關懷據點長者外出參與活動的機會，讓各據點以球會友，擴大社交圈，享受健康、快樂、充實的生活，展現「銀髮不老、活力滿分」的城市風貌。