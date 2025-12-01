阿公阿嬤小零嘴燈籠果 屏市一農田開放免費摘。

台灣種燈籠果。(記者葉永騫攝)

〔記者葉永騫／屏東報導〕燈籠果俗稱泡仔草，是台灣早期阿公、阿嬤的零嘴，味道甜甜的，像小番茄但有彈性，台灣早期種了不少，但因為果粒小，採收太費工，逐步消失，近年來則有日本種的燈籠果上市，市場反映不錯，今天屏東市罕見出現一處農田開放種植的台灣原生種燈籠果供民眾免費採收，吸引了不少阿公、阿嬤前往採收，都說這是小時候的記憶，難得這麼開心了。

外觀像極了小巧精緻的燈籠，富含維生素A是蘋果的60倍，被日本當作養生水果，台灣早期農村生長很多，是阿公、阿嬤童年農村採摘食用的回憶，但現在野生燈籠果愈來愈罕見，沒有人種植，野外也很少長出來，今天屏東市機場北路與廣勝路口一處農田，園主因為即將種植一期稻作，因此開放整片野生土長的燈籠果免費供民眾自行採。

一名林姓阿嬤說，這種燈籠果就是小時候採摘的台灣種，果實比較小，如果沒有成熟食用，不但不好吃，吃太多還會拉肚子，但是成熟以後很甜、口感很好，比小番茄還好吃，採摘時如果搖一下掉下來就是成熟了，或者就要看顏色變深才能採，否則太生是不能吃的，採了也沒用，提供的這處農田的燈籠果很多都還未成熟，採摘要特別注意。

一名阿公指出，台灣這種野生的燈籠果的果粒比市面上日本種的燈籠果小，但是很有味道，但因為採收都要人工一個一個採，所以他採一大包，花了十幾分鐘就感覺很累了，而這種燈籠果都是野生沒有噴藥，因此有很多的蟲會來吃，只要燈籠外觀有破洞就別吃了。

燈籠果俗稱泡仔草，是台灣早期阿公、阿嬤的零嘴。(記者葉永騫攝)

屏東市機場北路農田開放免費採摘燈籠果。(記者葉永騫攝)

