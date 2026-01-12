阿公阿嬤拚輸贏也拚快樂 彰化榮家團康活動超有感

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為提升機構住民參與活動意願並促進身心健康，彰化榮家輕養護區雅園今（12）日舉辦一場團康活動，由堂長楊欽昌與護理師蔡佩叡共同規劃「丟球九宮格」及「數字套圈圈」兩項趣味競賽，讓長輩在歡笑中活動筋骨、活絡腦力，現場氣氛熱絡。

彰化榮家雅園今日舉辦團康活動，笑聲與掌聲中陪伴長輩樂活。（彰化榮家提供）

彰化榮家護理師蔡佩叡表示，此次活動融入競賽元素，並依住民身體狀況與能力分組進行友誼賽，過程中不僅考驗手眼協調與專注力，也提升活動趣味性與參與度。其中，「丟球九宮格」透過準確投擲累積分數，訓練上肢肌力與反應控制能力；「數字套圈圈」則結合數字與顏色辨識及簡易計算，有助於刺激認知功能，讓住民在遊戲中自然運動，延緩身體與認知退化。

堂長楊欽昌指出，競賽過程中，長輩們彼此加油打氣、分享得分技巧，展現良好團隊精神與凝聚力，即使未能得分也相互鼓勵、報以掌聲，充分展現雅園住民溫暖、融洽的互動情誼。活動期間，工作人員全程陪伴與協助，確保活動安全順利進行。

活動尾聲安排簡單而溫馨的頒獎儀式，頒發小獎品予表現優異及積極參與的住民，肯定大家的努力與投入，長輩們手捧獎品，臉上洋溢著自信與成就感，現場再次響起熱烈掌聲，為活動畫下圓滿句點。

參與活動的黃奶奶分享，參加競賽還能獲得獎品，讓人特別有精神；倪姓住民也表示，能與大家一起比賽、一起歡笑，感到相當開心，希望未來能持續參與類似活動。透過競賽與獎勵機制，住民整體參與度明顯提升，情緒也更加穩定正向。

彰化榮家主任蘇再勝表示，雅園藉由趣味團康競賽，達到寓動於樂、以賽促融的效果，不僅促進住民身心健康，也凝聚彼此情誼。未來將持續規劃多元化團康活動，結合運動、認知訓練與社交互動，營造健康、快樂且充滿尊嚴的頤養環境，陪伴住民樂活每一天。