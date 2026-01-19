阿公阿嬤掌杓 台中不老食光餐廳首推預購年菜

阿公阿嬤掌杓，台中不老食光餐廳今年首推預購年菜，歡迎支持銀髮就業。（圖：中市府提供）

由台中市政府社會局與弘道老人福利基金會攜手經營的「不老食光」餐廳，今年首度推出春節年菜組合，由平均67歲的「不老料理人」掌杓，將職人手藝，轉化為節慶餐桌上的美味，預購活動，即日起至1月26日止，歡迎民眾以行動支持銀髮就業。

台中市政府社會局表示，「不老食光」是以銀髮就業為核心的示範餐廳，今年首度推出年菜組合，包含經典必吃的「瓜仔/梅乾菜手打肉丸子」、粉絲敲碗許久的「媋媋阿嬤ㄟ梅乾菜控肉」，以及暢銷主菜「祖傳京醬肉絲」、「香嫩優格咖哩雞柳」與甜點「藍莓生乳酪獨享盒」。

社會局說，透過促參（OT）模式，活化文化資產宮原武熊宅邸，攜手弘道老人福利基金會，共同打造不老食光餐廳，以銀髮就業為核心，共有16名阿公阿嬤投入餐飲服務，平均年齡67歲，最高齡74歲。長輩們不再是被照顧的角色，而是化身料理職人，用心烹煮、堅持手作每一道經典家常菜。「不老食光」餐廳經營績效卓越，不僅在113年榮獲財政部金擘獎公益獎，114年更取得國際「Food Made Good (FMG)」二星認證，並奪得綠色餐飲指南「最友善員工獎」及「資源循環再利用獎」，創立至今已吸引逾80萬人次造訪。

社會局提醒，因「不老食光」餐廳在農曆春節期間暫停營業，年菜統一採預購制。民眾可選擇「到店自取」或「冷凍宅配」，讓全家人在春節期間輕鬆享用國宴級的銀髮職人手路菜。訂購請洽「不老夢想125號BULAO 125」臉書粉絲專頁或撥打專線：04-22270125。（寇世菁報導）