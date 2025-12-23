阿公阿嬤的話到底要不要聽？心理師教1招化解「家庭三角關係」衝突
你是否也有這種經驗？孩子犯錯時，父母正要糾正或管教，卻被長輩出面打斷，讓人進退兩難。大心診所臨床心理師王家齊於《把天聊死，不如把愛聊活》一書中，以「關係賽局」為核心，涵蓋常見衝突情境縮影，包括家務、金錢、教養到有毒關係，逐一拆解僵局，並提出實用的「活局對話」法，帶領讀者一步步開啟合作對話，從對立轉為雙贏。以下為原書摘文：
父母努力管小孩，阿公阿嬤卻搞破壞？
這是因為在華人文化中，食物不只象徵愛與照顧，還代表了「權力」。當阿嬤繞過佳諭直接跟阿公對話，又擅自把食物塞到孩子嘴邊，就是在宣告：「這個家我說了算。」兩代父母之所以會有權力衝突，通常是由於以下兩個原因。
1. 長輩認為餵食就是愛
在台灣問別人：「吃飽沒？」是打招呼的意思，不是真的要請對方吃飯。這現象反映出：「吃東西」是我們社會熟悉的連結方式。阿公阿嬤準備一堆零食，多半不是要殘害孫子的健康，而是把「給他吃、讓他胖、讓他高興」，當成可見可證的寵愛。
因為愛孫，所以看到他就餵食，這代表：「我有給他好東西，我很愛他！」因為愛孫，所以一直塞食物讓他吃到胖，這代表：「我給的好東西，在他身上留下了證據。」因為愛孫，所以給他吃炸的、甜的、重口味的。一旦對方開心接受，這就代表了：「你那麼喜歡我給的好東西，代表我是你的最愛。」
上一代的「愛之語」，多半不是同理、接納、連結等抽象的陪伴，而是具體的「餵食」，吃飽就是愛。當阿公阿嬤唯一的愛之語被媽媽擋下時，權力鬥爭就開始了。
2. 婆媳教養衝突，隱藏著兩個三角關係
在佳諭的案例中，最讓媽媽們心跳飆升的，大概就是聽到婆婆的這句話：「唉唷，你怕媽媽幹嘛？有阿嬤在，吃一口不會怎樣啦！」這句話有兩個雷點：其一是公然把媽媽當隱形人，也就是架空媽媽的「親職角色」；其二是對孩子挑撥離間，讓「祖孫關係」凌駕於「母子關係」。
我們先談挑撥離間，這是第一個「三角關係」，由「小宇、媽媽、阿嬤」組成。當媽媽有她的規矩，但阿公與阿嬤卻想縱容時，小宇被夾在中間，面臨著兩種愛：
媽媽的愛：有原則，有邊界。（主要是獅子與袋鼠）
祖父母的愛：立即滿足，還帶點挑釁。（大多是黑貓）
孩子無力調解這兩種矛盾，只能承受大人間的權力拉扯，於是成了代罪羔羊：如果聽媽媽的，就被阿公阿嬤覺得「可憐、被管太嚴」；如果聽阿公阿嬤的，會被媽媽視為「不聽話」。
無論孩子怎麼選，都會有人失望、生氣，拿他的選擇來做文章：「你看就是你⋯⋯（列出對方罪狀），小宇才會⋯⋯（跟孩子的反應互綁）」。在這三角關係中，若雙方（媽媽與祖父母）之間存在張力，就會拉入第三人（孩子）來分擔。
第二個「三角關係」比第一個複雜，是由媳婦、婆婆、丈夫組成：
佳諭（媳婦／妻子）：想守護育兒規則，代表「小家庭」的價值觀。
阿嬤（婆婆／媽媽）：代表「原生家庭」的話語權與慣性控制。
信宏（兒子／丈夫）：被夾在妻子與母親之間，要當先生還是當兒子？
在這三角關係中，夫妻倆同時是長輩（父親與母親）也是晚輩（兒子與媳婦），他們必須向「上」承接傳統的孝道壓力，又要向「下」建立自己的教養權威。這上下拉扯的張力，讓身兼兒子與丈夫的信宏，成為決定三角關係平衡或傾斜的關鍵支點。
許多男性在面對太太與媽媽的「婆媳衝突」時，經常會問：「要怎麼改善她們的關係？」但這忽略了一個關鍵，婆媳關係其實是「婆、媳、兒／夫」的三角關係，因此該煩惱的不是「怎麼
讓兩個女人和好」，而是「如何處理三人之間的糾葛」。
反之，很多太太在婆媳相處中受了委屈，習慣把氣出在先生頭上：「你再繼續當媽寶，我們就離婚！」這些憤怒情有可原，因為在阿公、阿嬤的夾擊下，往往讓人感到孤立無援。但若直接
把先生歸為「夫家的人」，反而會讓本是「我們」的夫妻同盟，分裂成受傷又孤單的「我」跟「你」。這個轉變很危險，因為它破壞了家庭組成的核心次序。
家庭組成就像在蓋房子
一個「小家庭」的形成有其次序：先是夫妻，才是父母，最後是祖父母。兩個來自不同原生家庭的人，組隊成為「伴侶」，這是家庭的起點；隨著孩子誕生，這對伴侶晉升為「父母」，角色向上延伸；等到孩子也成家立業，他們才擁有阿公／阿嬤的新身分。
這就像是在蓋房子。夫妻關係是最底層的地基；親子關係是建立在地基上的一樓；祖孫關係則是再往上疊加的二樓。當地基穩固時，房子蓋得再高都安全；但如果來自二樓的壓力（長輩干
預）過大，或是地基（夫妻感情）本來就不太穩定，房子就有倒塌的風險。
例如先生為了安撫媽媽而退居「兒子」的角色，就像是抽掉地基的一根支柱；感到孤立無援的太太，可能將重心轉向母子關係，成為「偽單親」的狀態。
第一個三角關係（小宇、媽媽、阿嬤），傷害的是孩子的安全感與教養的一致性，孩子是這場權力鬥爭下的「代罪羔羊」；第二個三角關係（佳諭、阿嬤、信宏），動搖的是整個家庭的結構與核心，考驗夫妻是否能守住彼此的關係。想要穩住家庭，永遠要從修復和鞏固地基開始。
轉局對話目標：依循夫妻線→親子線→長輩線的順序來處理教養衝突。處理這場教養衝突的關鍵是「順序」。既然「家」是從地基蓋上來，碰到衝突時也該依循相同順序來處理，這樣才會穩定。
夫妻線：信宏要「撐住」佳諭的崩潰，夫妻站在同一線。
親子線：提升小宇的安全感，教他如何「應對」阿公與阿嬤。
長輩線：與其一直不讓長輩看孫，不如主動讓他們「有事做」。
夫妻線：把夫妻關係放在親子關係之前
信宏在去找父母溝通前，最重要的一步是先回到太太身邊，鞏固「夫妻同盟」。這次對話的目的是：讓佳諭擺脫孤立無援的壞媽媽、惡媳婦角色，重新確認兩人是同一陣線的「隊友」。
信宏可以這樣對佳諭說：「老婆，辛苦你了，剛剛你要一個人面對我爸媽。這不是你的錯，是『我們』的教養底線被挑戰了。尤其我媽要小宇『不要怕媽媽』，這是在破壞我們辛苦建立的親子信任，這點我絕不能接受。等一下我會清楚的告訴他們，這是『我們』共同做出的決定，請他們尊重『我們』做為父母的角色。」
這樣說不但將核心問題從「吃不吃雞排」的健康考量，提升到維繫親子信任的議題，也再次確認夫妻對於教養底線的共識。主詞特別用「我們」取代「你」，將佳諭的委屈轉化為兩人共同
面對的挑戰。
親子線：把孩子帶離三角關係
理想上，我們都希望大人的教養方針能夠一致。但現實往往不如人意，教養不一致才是常態，除非你不帶孩子見雙方父母、過年不回去吃團圓飯、學校與補習班也都別去⋯⋯。
真正的問題在於，當大人教養不一致時，如何不讓孩子成為代罪羔羊？首先，父母的態度很重要，可以跟孩子強調：「你沒有錯，這是大人的事。」並且教他如何應對，例如說：「小宇，你剛剛沒有做錯事，這是大人的事情。
你很棒，因為你先看了媽媽，表示你記得我們的約定。以後如果阿公、阿嬤再給你東西，你只要微笑跟他們說：『謝謝阿公／阿嬤，我要先問爸爸媽媽哦！』如果你真的很想要那個零食，可以問爸爸／媽媽：『我想吃那個，可以嗎？』如果我們覺得適合，也會讓你吃。」
這樣說有兩個目的：第一是轉化角色，增強孩子的安全感與自我價值，讓他知道自己不再是無助的代罪羔羊，而是家庭規則的「小小守護者」；第二是賦予能力，透過教導孩子具體的「應
對句型」，讓他學習怎麼回答祖父母，同時養成親子間的默契。
長輩線：讓長輩成為最強後盾
大部分長輩「搞破壞」並非惡意，而是源於內心深處的焦慮：害怕自己是不是老了、沒用了？並且渴望在兒孫的人生中，找到自己可以發揮的地方。因此，聰明的父母不會把長輩拒於千里之外，而是主動為這份愛搭一座新橋梁，將他們從製造問題的「阻力」，轉為支持家庭的「助力」。具體做法有三個層次。
第一層：翻譯愛的語言，用肯定、感謝與引導來化解對立
長輩的愛之語是「餵食」，如果直接被拒絕，他們聽到的不是「不行」，而是「否定」。建議可以先肯定並感謝長輩的動機，然後再引導到我們期望的方向。
例如信宏與父母溝通時，可以在劃出界線後，多加一段溫暖的邀請：「媽，我知道你買雞排、飲料，都是真心想讓小宇開心，這是你疼孫的方式，我懂，也謝謝你這麼愛他。我們不是要阻止你疼孫，而是因為醫生說，小宇的身體不適合甜的、炸的。我們需要你的幫忙，一起用對小宇身體最好的方式來愛他。」
這段話的精妙之處在於「先肯定長輩的動機」（我懂你的愛），再說明現實的限制（引用「醫生」這個第三方權威），最後再發出邀請（把長輩拉進「守護孩子健康」的團隊）。
第二層：當你關上了一扇門，請記得再開一扇窗
與其隨時隨地上演「抓賊」的攻防戰，不如主動開一個讓長輩「名正言順」寵孫的時段，既能滿足他們的渴望，也讓父母保有教養的主導權。夫妻倆可以主動提議，創造一個皆大歡喜的儀式感：「爸、媽，謝謝你們這麼喜歡帶小宇出去玩，以後每個月的第二個禮拜六，就定為『祖孫同樂日』好不好？那天要去哪裡、吃什麼，都由你們決定，我們絕對沒意見！」
創造儀式感回應了長輩想疼孫的心意，讓他們感受到自己的愛是被期待、被尊重的，也有助於家人為「連結情感」而留下時間。
第三層：賦予長輩新角色，從「破壞者」進化為「傳承者」
最高層次的策略是：幫助長輩找到比「餵食」更有價值、更無可取代的角色。他們這輩子所累積的人生智慧、生命故事，才是家庭真正的無價之寶。
平時可以多創造機會，放大他們的獨特價值，像是說：「爸，你下次可不可以多講一些你小時候抓甲蟲的故事給小宇聽？他超崇拜你的！」「媽，你做的手工粿是我們家最棒的味
道，下次可不可以教小宇一起做？讓他傳承你的手藝。」
這樣不僅能協助長輩覺察：「原來除了餵零食外，我還有這麼多無可取代的價值。」更能讓他們的角色從製造衝突、混亂的「破壞者」，轉變為值得尊敬的「傳承者」。
（本文摘自／把天聊死，不如把愛聊活：看懂伴侶關係賽局，開展有效溝通的活局對話／親子天下）
