「阿公阿嬤迎新春圍爐」 新竹榮服處暖心守護獨居榮民

為讓獨居長輩感受年節團圓的幸福感，新竹榮服處由鞠宗顯處長親自帶領同仁及榮欣志工團隊，暖心守護多位獨居榮民與眷屬，共同參加新竹市政府舉辦的「115年度阿公、阿嬤迎新春獨居老人圍爐活動」。活動中，新竹市長高虹安特別頒贈感謝狀予新竹榮民服務處，由衷感謝榮服處長期以來深耕基層，與市府攜手織就綿密的社會安全網，讓長輩在寒冬中不孤單。

活動於新竹市華麗風采宴會館盛大舉行。考慮到長輩們行動較不便，新竹榮服處展現體貼入微的服務精神，由榮欣志工全程提供接送與隨行陪伴，確保每一位長輩都能安心、順利地抵達會場。現場不僅準備了精緻豐盛的佳餚，更安排了舒壓按摩、精彩藝文表演及驚喜摸彩。在志工的熱情互動下，長輩們餐敘間笑聲不斷，提前感受到了如家庭成員般的温暖氣氛。

新竹榮服處處長鞠宗顯表示，榮欣志工是服務獨居榮民眷最温暖的一道光。他指出，志工們平時的電話問安與家庭訪視，不僅是生活上的照應，更是心靈上的慰藉。

