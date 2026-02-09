阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用

阿公一個「致癌習慣」害慘孫子。示意圖，非當事人／Pixabay

日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。

兒童腸胃科醫師洪華希在臉書粉絲頁「肚肚醫師-洪華希 兒童腸胃科」發文指出，菸草燃燒會釋放7000多種化學物質，其中近250種有害，還有近70種是國際癌症研究機構（IARC）確認的一級致癌物。

二手菸危害更嚴重

洪華希醫師說，菸草燃燒還分「主流菸」與「側流菸」，大家通常以為吸煙者吸進去的比較毒，其實不然： 吸菸者吸入時（主流菸），中心溫度可達900°C；而在菸閒置悶燒時逸散出的菸（稱為：側流菸），溫度較低，約為 400°C至600°C。

在這種低溫悶燒的狀況下，會導致有機物質「不完全燃燒」，這個複雜的熱裂解過程，反而生成了更多的有機毒物。所以研究指出，側流菸中的亞硝胺（Nitrosamines）與苯（Benzene）等致癌物濃度，其實高於吸菸者吸入的主流菸。

多強的風才能吹散致癌物質？

洪華希醫師說，環境物理學家James Repace曾發表過一個算式，專門計算：「如果有人在室內吸菸，需要多大的換氣量，才能將致癌風險降到『可接受標準』（跟沒有接觸到菸的人相比，額外增加的死亡風險須小於百萬分之一以下）？」

當初的實驗是以100平方公尺（約30坪）空間70人、20人抽菸的情境計算，結果發現：大概需要一個「小型龍捲風」的風速，才能達標。如果場景換成20坪的房子、4個人，只有其中1人抽菸，為了達到安全標準，需要能每0.2秒就把家中空氣全部換過一遍。

這代表室內風速要達到每秒15公尺（15 m/s），相當於氣象局定義的7級風，也就是輕度颱風的等級。洪華希醫師說，想像一下，你坐在客廳看電視，但家裡颳著輕度颱風，報紙滿天飛、杯子被吹倒…這在工程上與經濟上根本不可能達成。

最後，洪華希醫師強調，抽菸的人別再安慰自己「我有開窗」了，面對二手菸的致癌物質，一般的通風只是杯水車薪。如果要保護孩子免於二手菸的傷害，最有效的方式，只有一個：絕對不要在室內、車內抽菸。



