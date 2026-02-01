阿公「路邊尋寶」偷抱盆栽 失主痛揭真相：那是骨灰罈！

社會中心／江姿儀報導



不少人會養盆栽放在自家門外，不僅增添綠意、美化住宅外觀，也能營造舒適氛圍，讓居家環境更顯生氣。不過室外盆栽竟然變成竊賊下手目標，日前高雄岡山區1處民宅發生竊案，1名8旬男子騎腳踏車路過該棟大樓時，見到外牆下1盆養護不錯的左手香綠植，直接彎腰偷偷抱走。屋主發現後相當難過，因為被偷走是愛犬的「骨灰盆栽」，PO網想尋回。警方獲報後，調閱監視器抓到偷抱盆栽的阿公，依竊盜罪嫌將其送辦。





高雄80歲阿公「路邊尋寶」偷抱走盆栽！失主痛揭「心碎真相」：愛犬在裡面

高雄80歲阿公，騎著腳踏車路過岡山區仁義路1棟大樓，竟偷抱走盆栽。（圖／飼主提供）





80歲阿公騎單車尋寶 路邊偷抱盆栽帶回家！

日前高雄1名80歲阿公穿著橘色外套，騎著腳踏車路過岡山區仁義路1棟大樓，看到民宅外牆下放著1盆左手香盆栽，眼見綠植漂亮、綠意盎然，竟心生歡喜出手抱走。他先將腳踏車停妥在金爐旁邊，下車彎腰一把抱起盆栽，放進車前籃子中，再牽車離去。失主見到盆栽被偷，著急報警想尋回，因為失竊的並非普通盆栽，而是相伴16年的愛犬逝世後骨灰樹葬之處，承載著飼主對愛犬的愛與思念，紀念意義重大「因為捨不得，牠陪伴我們16年，就是讓牠個別火化帶回來，也是一種紀念牠的方式。10月中左右偷走，放到現在大概3個多月。」。

失主盆栽。（圖／飼主提供）

岡山分局接獲社群平台上的盆栽失竊案，積極展開調查，今（1日）下午失主報案後，警方火速調閱監視器鎖定相關影像，循線找到犯案阿公，成功將盆栽尋回。阿公到案說明，供稱自己誤以為盆栽無主，才回擅自帶走；目前全案依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦，而失主也感謝警方協助，成功找回珍貴盆栽。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：高雄80歲阿公「路邊尋寶」偷抱走盆栽！失主痛揭「心碎真相」：那是骨灰罈

